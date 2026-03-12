Alles zu oe24VIP
Nordkorea
© AFP

Neue Waffen

Kim Jong Un nimmt Tochter (13) mit zum Schießen

12.03.26, 06:35
13-Jährige soll offenbar als Nachfolgerin aufgebaut werden

Vermutet wird, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un seine Tochter als politische Nachfolgerin aufbauen möchte. Nun zeigen Fotos der nordkoreanischen Staatsnachrichtenagentur KCNA, wie er mit dem Mädchen - dessen Alter auf 13 Jahre geschätzt wird - bei einer Inspektion seine Fähigkeiten am Schießstand erprobt. Beide tragen schwarze Lederjacken und begutachten Pistolen, die sie dann ausprobieren.

Nordkorea
© AFP

Die beiden hatten die Munitionsfabrik nach offiziellen Angaben am Mittwoch besucht. Der KCNA-Bericht erwähnte Kims Tochter nicht, sondern berichtete lediglich, dass ihn Mitglieder der Zentralen Militärkommission des abgeschotteten und wegen seines Atomwaffenprogramms von UN-Sanktionen belegten Landes begleitet hätten.

Nordkorea
© AFP

Name und Alter von Kims Tochter sind offiziell nicht bekannt. Laut Ex-Basketballprofi Dennis Rodman, der Kim 2013 in Nordkorea persönlich getroffen hat, soll sie Ju Ae heißen.

Nordkorea
© AFP

Sie begleitet ihren Vater seit ihrem ersten Auftritt 2022 immer wieder bei Inspektionen und Waffentests. Am Dienstag hatten beide aus der Ferne an einem Fernsehgerät den Test eines Marschflugkörpers begutachtet, den die nordkoreanische Marine vom Zerstörer "Choe Hyon" abgefeuert hatte, wie Fotos von KCNA zeigten. Das Mädchen blieb jedoch auch in diesem Bericht unerwähnt.

