DAS fordert Putin jetzt von Trump

US-Geheimdienst: DIESES Ziel verfolgt der Kreml-Chef wirklich.

Seit drei Jahren tobt in der Ukraine der russische Angriffskrieg - und die Fronten sind nach wie vor verhärtet. US-Präsident Donald Trump hat aber eine Mission: Eine 30-tägige Waffenruhe, um dann einen dauerhaften Frieden zu erreichen. Dafür setzte er Ukraine-Präsident Wolodimir Selenskyj massiv unter Druck, strich ihm kurzfristig die Militär-Hilfe - und gewährte sie ihm dann wieder, als er einlenkte.

Ein ähnliches Spiel hat Trump nun mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin begonnen - allerdings reagierte dieser nach einem Friedensgipfel der Saudis mit US-Gesandten reserviert, antwortete erst nach zwei Tagen und erklärte dann, grundsätzlich den Vorschlag zur Einstellung der Kämpfe zu befürworten - allerdings müsse eine solche Waffenruhe "zu einem dauerhaften Frieden führen und die tiefer liegenden Ursachen dieser Krise angehen".

Putins Plan in der Ukraine

Dass Putin wirklich Frieden in der Ukraine will, glaubt nicht einmal Trumps eigener Geheimdienst. Wie die „Washington Post“ berichtet, will der Kreml-Chef laut US-Geheimdienstberichten weiterhin die volle Kontrolle über die Ukraine. „Er hat eine langjährige Sehnsucht, 'Mutter Russland' wiederherzustellen“, wird ein Regierungsbeamter in der Zeitung zitiert.

Putin will laut Bericht erst dann einem Abkommen zustimmen, wenn Russland die vier offiziell annektierten Regionen (Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja) der Ukraine auch offiziell bekommt. Diese wurden bisher nur teilweise von Putins Truppen erobert. Zudem soll auch die 2014 erfolgte Annexion der Krim quasi international legalisiert werden.

Zudem fordere Putin auch das Ende der westlichen Sanktionen und eine Rückkehr Russlands in die internationale Staatenwelt. Eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine lehnt Moskau natürlich weiterhin entschieden ab – diese ist aber ohnehin schon lange nicht mehr Gesprächsthema.

US-Vertreter befürchten laut „Washington Post“ zudem, dass Putin eine Waffenruhe nützen könnte, um seine Truppen neu zu organisieren. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte Russland dann einen neuerlichen Angriff auf das Nachbarland starten.