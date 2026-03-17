Fast tot gebissen! Diese Seelöwin kämpft sich spektakulär zurück ins Meer

Sie lag regungslos am Strand, schwer verletzt und kaum noch am Leben. Nach einer brutalen Hai-Attacke glaubten selbst die Retter nicht mehr an ihr Überleben – doch dann geschieht das Unglaubliche.

An der Küste von San Diego finden Spaziergänger ein junges Seelöwen-Weibchen – schwer verletzt, mit letzter Kraft am Kämpfen. Das Tier ist kaum noch bewegungsfähig und weist eine tiefe Bisswunde am Hals auf.

Sofort schlagen sie Alarm. Tierretter bringen die Seelöwin umgehend in ein spezielles Rettungszentrum.

Diagnose schockiert selbst Experten

Im Rescue Center folgt die erschütternde Erkenntnis: Ein sogenannter Zigarrenhai hat das Tier angegriffen. Diese Haie sind zwar klein, aber extrem gefährlich – sie reißen regelrecht runde Fleischstücke aus ihren Opfern. Genau so sieht auch die Wunde der Seelöwin aus.

Kampf ums Überleben

Die Situation ist kritisch. Die Retter machen Röntgenaufnahmen, nehmen Blutproben und behandeln die Verletzung intensiv. Doch zunächst zeigt das Tier kaum Reaktionen. Zeitweise befürchten die Helfer sogar, dass die Seelöwin es nicht schaffen wird.

Dann passiert das, womit kaum noch jemand gerechnet hat: Der Zustand verbessert sich. Schritt für Schritt kämpft sich das Tier zurück ins Leben. Die intensive Pflege zahlt sich aus. Die Seelöwin stabilisiert sich und wird immer kräftiger.

Zurück in die Freiheit

Nach erfolgreicher Behandlung folgt der emotionale Moment: Das Tier wird wieder ins Meer entlassen.

Was als beinahe tödliche Hai-Attacke begann, endet mit einem echten Wunder – und einer Seelöwin, die wieder frei durch die Wellen schwimmt.