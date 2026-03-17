Margit König macht aus Tierbeobachtungen eindrucksvolle Kunst

Viele Besucher kommen für einen Spaziergang in den Tiergarten Schönbrunn. Margit König kommt seit Jahrzehnten mit Skizzenblock und wachem Blick. Ihre neue Ausstellung zeigt, was aus diesen Beobachtungen entsteht.

Seit 35 Jahren zieht es Margit König beinahe täglich in den Tiergarten Schönbrunn. Für die Wiener Künstlerin ist der Zoo mehr als ein Ausflugsziel, sondern das "schönstes Atelier der Welt". In ihrer Jubiläumsausstellung, die vom 25. März bis 8. April im Elefantenhaus zu sehen ist, präsentiert sie ihre neuesten Arbeiten.

Wenn ein kurzer Augenblick zum Bild wird

König beobachtet Tiere oft lange, bevor sie zum Stift greift. Sie wartet auf kleine Gesten und Szenen, die nur Sekunden dauern. Genau solche Augenblicke landen später auf Papier. "Bei den Geparden habe ich einen innigen Moment festgehalten. Die Jungtiere haben sich gerade an ihre Mutter gekuschelt. Einer ist schon eingeschlafen, der zweite hat noch neugierig hergeblinzelt", erzählt König.

© Margit König

Welche Technik sie einsetzt, entscheidet sie meist spontan vor dem Motiv. Erst das Tier und der Moment geben vor, ob eine Zeichnung, ein Aquarell oder eine Mischtechnik entsteht.

Neue Tiere bringen neue Inspiration

Auch nach mehr als drei Jahrzehnten bleibt der Tiergarten für König eine unerschöpfliche Inspirationsquelle. Besonders dann, wenn neue Tierarten in Schönbrunn einziehen. "Die Goldtakine, die seit letztem Jahr erstmals in Schönbrunn zu sehen sind, sind schnell zu einem meiner Lieblingsmotive geworden. Diese imposanten Tiere sind einfach faszinierend“, sagt König.

Der kleine Elefantenbulle, das neue Panda-Paar oder die Jungtiere bei den Orang-Utans - über die Jahre hat sie viele tierische Bewohner von Schönbrunn festgehalten. "Es gibt immer wieder neue Situationen, die ich so noch nie erlebt habe. Ich präge sie mir ein und bringe sie dann auf meine Weise zu Papier“, erklärt die Künstlerin.

Lob aus dem Tiergarten

Auch im Tiergarten kennt man ihre Geduld. Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck schätzt vor allem ihren Blick für Details. "Margit König nimmt sich Zeit für unsere Tiere und beobachtet sie mit großer Geduld. So entstehen eindrucksvolle Werke, die zeigen, wie inspirierend das Erleben von Tieren sein kann“, sagt Hering-Hagenbeck.