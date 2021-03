Ex-US-Präsident hat über die royale Schlammschlacht eine klare Meinung.

Donald Trump ist zwar seit fast zwei Monaten nicht mehr im Amt, der Ex-US-Präsident sorgt aber weiterhin für Schlagzeilen. Dieses Mal geht es dabei um das Skandal-Interview von Harry und Meghan bei Oprah.

Trumps ehemaliger Sprecher Jason Miller ülauderte in Steve Bannons Podcast „War Room“ über Trumps Reaktion. „Sie ist nicht gut … Das habe ich gesagt und jetzt kann jeder es sehen.“ Trump soll seinem Ex-Sprecher gesagt jhaben, er dürfe eine „kleine Neuigkeit“ im Podcast verraten. „Weißt du, sobald du irgendetwas Negatives über Meghan sagst, wirst du gecancelt. Schau dir Piers an. Ich bin klar im Team Piers.“

Star-Moderator schmiss hin

Nach Beschwerden über seine Kritik an Meghan hatte der britische Journalist Piers Morgan seinen Job als Moderator der Sendung "Good Morning Britain" hingeschmissen.

Morgan ist einer der profiliertesten TV-Journalisten des Landes und ist für seine beißende Kritik an Politikern und Prominenten bekannt. Als Nachfolger des legendären Talkmoderators Larry King auf CNN eher glücklos, sorgte er in jüngster Vergangenheit auch mit Sympathien für Ex-US-Präsident Donald Trump für Aufsehen. Mehrfach hatte er sich auch an Meghan abgearbeitet. Deren Vater Thomas Markle war ein häufiger Interview-Gast in "Good Morning Britain".