Das sagt Trump nach dem Eklat von Washington

Der US-Präsident äußerte sich nach dem Eklat im Weißen Haus.

Das ist das ganze Statement von Donald Trump nach dem Ausraster:

„Wir hatten heute ein sehr bedeutungsvolles Treffen im Weißen Haus. Vieles wurde gelernt, das ohne ein Gespräch unter solchem Druck und Feuer niemals verstanden werden könnte.

Es ist erstaunlich, was durch Emotionen ans Licht kommt, und ich habe festgestellt, dass Präsident Selenskyj nicht bereit für Frieden ist, wenn Amerika involviert ist, weil er glaubt, dass unsere Beteiligung ihm einen großen Vorteil in den Verhandlungen verschafft.

Ich will keinen Vorteil, ich will FRIEDEN. Er hat die Vereinigten Staaten von Amerika in ihrem geschätzten Oval Office nicht respektiert. Er kann zurückkommen, wenn er bereit für Frieden ist.“

Trump postet seine Stellungnahme in den Sozialen Medien.