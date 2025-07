Das schmalste Auto der Welt: 50 Zentimeter breiter Fiat Panda

Ein Italiener baut sich den wohl schmalsten Fiat Panda der Welt – nach seiner Schulterbreite. Das schräge Einzelstück sorgt jetzt im Netz und auf Panda-Treffen für mächtig Aufsehen.

In Italien denkt man beim Fiat Panda an ein robustes Stadtauto – aber Andrea Marazzi aus der Lombardei hat dem Klassiker eine radikale Schlankheitskur verpasst. Ganze 96 Zentimeter Karosserie schnitt er aus einem alten Panda heraus – samt einem Scheinwerfer, einem Großteil der Frontscheibe und allem, was nicht unbedingt zum Fahren nötig war.

Was übrig blieb, ist vermutlich der schmalste Panda der Welt – maßgeschneidert nach Marazzis eigener Schulterbreite. Weil der originale Motor nicht mehr passte, rüstete er auf Elektroantrieb um: Ein kleiner E-Motor und zwei 12-Volt-Batterien treiben das Leichtgewicht an, das gerade mal 270 Kilo wiegt – nicht einmal halb so viel wie das Original.

Trotz der schmalen Maße fährt das Einzelstück noch – und das ziemlich eindrucksvoll. Beim Panda-Festival in Pandino wurde der Mini-Flitzer mit Originalrädern und Teilen der alten Sitze zum gefeierten Publikumsliebling. Zwar bietet er kaum Komfort, aber dafür einen unschlagbaren Vorteil: Er passt in jede Parklücke.