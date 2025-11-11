Alles zu oe24VIP
Delfin
© X

Publikumsmagnet

Delfin „Mimmo“ erobert Venedig

11.11.25, 09:42
Teilen

In der Lagunenstadt Venedig sorgt aktuell ein ungewöhnlicher Gast für Aufmerksamkeit 

Ein einzelner Delfin — genannt „Mimmo“ — hält sich seit Juli in den Gewässern rund um die Stadt auf und zieht damit nicht nur Wanderfische, sondern vor allem Touristen, Fotografen und Tierschützer auf den Plan.

Die Präsenz von Mimmo hat sich schnell in ein Tourismus-Spektakel gewandelt: Es werden spezielle Bootstouren angeboten, bei denen Gäste hoffen, das Meeressäugetier aus nächster Nähe beobachten oder gar ein Selfie ergattern zu können. Allerdings warnen Tierschützer davor: Das Werfen von Gegenständen, das Zufüttern und das gezielte Anlocken des Delfins können sein Verhalten verändern und seine Sicherheit gefährden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

