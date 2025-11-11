Delfin „Mimmo“ erobert Venedig

In der Lagunenstadt Venedig sorgt aktuell ein ungewöhnlicher Gast für Aufmerksamkeit

Ein einzelner Delfin — genannt „Mimmo“ — hält sich seit Juli in den Gewässern rund um die Stadt auf und zieht damit nicht nur Wanderfische, sondern vor allem Touristen, Fotografen und Tierschützer auf den Plan.

<br><br>Mimmo gehört zur Art der Großen Tümmler (Tursiops truncatus) und befindet sich offenbar freiwillig in der Lagune von Venedig — einem ungewöhnlichen Umfeld für ein Wildtier, das normalerweise im offenen Meer lebt. Sein Aufenthalt sorgt für Begeisterung und Besorgnis zugleich. Die Lagune bietet mit ihrem salzhaltigen Wasser genügend Nahrung, sodass ein längerer Aufenthalt möglich scheint.

Die Präsenz von Mimmo hat sich schnell in ein Tourismus-Spektakel gewandelt: Es werden spezielle Bootstouren angeboten, bei denen Gäste hoffen, das Meeressäugetier aus nächster Nähe beobachten oder gar ein Selfie ergattern zu können. Allerdings warnen Tierschützer davor: Das Werfen von Gegenständen, das Zufüttern und das gezielte Anlocken des Delfins können sein Verhalten verändern und seine Sicherheit gefährden.