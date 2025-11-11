Delfin „Mimmo“ erobert Venedig

In der Lagunenstadt Venedig sorgt aktuell ein ungewöhnlicher Gast für Aufmerksamkeit
Ein einzelner Delfin — genannt „Mimmo“ — hält sich seit Juli in den Gewässern rund um die Stadt auf und zieht damit nicht nur Wanderfische, sondern vor allem Touristen, Fotografen und Tierschützer auf den Plan.
Die Präsenz von Mimmo hat sich schnell in ein Tourismus-Spektakel gewandelt: Es werden spezielle Bootstouren angeboten, bei denen Gäste hoffen, das Meeressäugetier aus nächster Nähe beobachten oder gar ein Selfie ergattern zu können. Allerdings warnen Tierschützer davor: Das Werfen von Gegenständen, das Zufüttern und das gezielte Anlocken des Delfins können sein Verhalten verändern und seine Sicherheit gefährden.