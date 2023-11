Der Luxus-Lifestyle der Hamas-Millionäre

Das Volk hungert, die Regierenden und Terror-Chefs schwelgen im Luxus. Das ist die protzige Welt der Hamas-Millionäre.

Der Gaza-Streifen: Zwei Millionen Einwohner. mehr als die Hälfte jünger als 15 Jahre, extreme Arbeitslosigkeit (39 %). Seltsam: Mittendrin hat sich eine Gruppe von Businessleuten entwickelt, die extremen Reichtum zur Schau stellt. Mehrere Hundert Millionäre soll es hier geben. Diese Menschen verdienen am Terror und Hass der radikalen Islamisten. Ihre Millionen verprassen sie während das Volk die Welt um Hilfsgüter anfleht.

Marmor-Böden und Infinity-Pools

Die High-Society lebt in protzigen Villen etwas abseits der dicht besiedelten Städte. Dafür sind sie äußerst luxuriös ausgestattet: Infinity-Pools, Marmor-Böden und Gold-Ornamente. Sie selber geben auf TikTok an mit ihren Limousinen (deutsche Fabrikate), protzen mit Fine-Dining in Hauben-Lokalen.

© Twitter ×

Reichsten sind längst abgehauen

Wobei: die absoluten Top-Millionäre aus dem Gaza-Streifen haben das Gebiet längst verlassen. Da gibt es etwa Ismail Haniyeh. Er ist der oberste Hamas-Führer. Vor vier Jahren schon tauchte er ab. Er regiert sein Gebiet jetzt aus den feinsten Hotels in der Türkei oder Katar. Im Privat-Jet reist er zu seinen Terminen. Seine Söhne kennen Armut wohl nur aus der Zeitung. Sie posieren auf gigantischen Betten in den nobelsten Suiten von Luxus-Herbergen (siehe Foto ganz oben).

© Twitter Hamas-Chef Ismail Haniyeh (ganz Rechts) an Bord seines Privat-Jets.

Sohn Maaz ist selbst steinreich. Man nennt ihn "Vater der Häuser", er besitzt Immobilien in Gaza. Geschätztes Vermögen der Familie: 2,3 Milliarden Euro.

Terror-Chef hat zwei Milliarden

Nächstes Beispiel: Mousa Abu Marzook - die Nummer zwei der Hamas-Terroristen. Er lebt jetzt in Ägypten. Er soll knapp zwei Milliarden Euro besitzen.

"Hamas hat enormen Reichtum und Ressourcen mit heimlichen Immobiliendeals angehäuft, während Gaza weiter destabilisiert wird in bitterem Elend und wirtschaftlichem Ruin", sagt US-Finanzministerin Elizabeth Rosenberg,.