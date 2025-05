DESHALB ist unsere Aufmerksamkeitsspanne so kurz

Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich nicht konzentrieren können? Als ob Sie nie wieder ein Buch zu Ende lesen könnten? Eine neue Studie liefert jetzt Hammer-Ergebnisse über unsere Aufmerksamkeitsspanne.

Haben Sie das Gefühl, dass die einzige Möglichkeit, Ihren Geist und Ihre Hände zu beschäftigen, darin besteht, stundenlang in den sozialen Medien zu scrollen?

Sie sind bei weitem nicht allein. Wie die Associated Press berichtet, hat eine jahrzehntelange Forschungsarbeit ergeben, dass die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne einer Person für einen einzigen Bildschirm 47 Sekunden beträgt - 2004 waren es noch 2,5 Minuten. Die 24/7-Nachrichten, die Ungewissheit über den Zustand der Welt und die unzähligen Stunden am Bildschirm sind nicht gerade hilfreich, sagen Experten.

„Wenn meine Patienten mit mir darüber sprechen, entsteht oft ein Gefühl der Hilflosigkeit oder Ohnmacht“, sagt Dr. Michael Ziffra, Psychiater am Northwestern Medicine. "Aber man kann diese Verhaltensweisen ändern. Sie können Ihre Aufmerksamkeitsspanne verbessern."

Hier sind einige Möglichkeiten, mit diesem Prozess zu beginnen. Stellen Sie sich beim Lesen einen 2,5-Minuten-Timer und bleiben Sie bei diesem Artikel, ohne auf ein anderes Gerät zu schauen oder wegzuklicken.

Wie haben wir den Fokus verloren?

Eine wechselnde Aufmerksamkeit ist ein evolutionäres Merkmal, kein Fehler. Unsere Gehirne sind darauf programmiert, Informationen schnell zu filtern und sich auf potenzielle Bedrohungen oder Veränderungen in unserer Umgebung einzustellen.

Was unsere Aufmerksamkeit erregt, hat sich geändert. Für unsere Vorfahren war es vielleicht ein Rascheln im Gebüsch, das uns vor einem lauernden Tiger auf der Hut war. Heute könnte es eine Flut von Eilmeldungen und Telefonbenachrichtigungen sein.

Die COVID-19-Pandemie hat das Zeitgefühl vieler Menschen verändert und ihre Bildschirmnutzung so stark erhöht wie nie zuvor, sagt Stacey Nye, klinische Psychologin an der Universität von Wisconsin-Milwaukee.

Die Technologie ist nicht das Einzige, was unsere Aufmerksamkeit beeinflusst, sagen Experten, aber die Auswirkungen dieser pochenden Benachrichtigungen oder des stundenlangen Scrollens durch 30 Sekunden lange Videos können sich mit der Zeit summieren.

„Unsere Aufmerksamkeitsspanne wurde so trainiert, dass wir uns nur auf diese kleinen Augenblicke konzentrieren können, und das unterbricht unsere natürlichen Konzentrationszyklen“, sagt sie.

Gönnen Sie Ihrem umherwandernden Geist „aktive Pausen“

Experten sagen, dass „aktive“ Pausen zu den besten Methoden gehören, um Ihren Geist und Ihre Aufmerksamkeit neu zu trainieren. Sie dauern nur etwa 30 Minuten, so Nye, und können so einfach sein wie ein Spaziergang, bei dem man die Dinge um sich herum wahrnimmt, oder ein Wechsel in einen anderen Raum zum Mittagessen.

Scheuen Sie sich nicht, kreativ zu werden. Erstellen Sie eine Liste mit alternativen Aktivitäten oder wählen Sie wahllos Ideen aus einem Fischglas aus. Versuchen Sie es mit Bastelarbeiten, einer kurzen Meditation, dem Zubereiten einer schnellen Mahlzeit oder einem Spaziergang im Freien. Umso besser, wenn Sie einen Freund oder eine Freundin mit einbeziehen können.

Die Pause muss eine körperliche oder geistige Aktivität sein

Wenn das Gehirn nicht ausreichend stimuliert ist und nach Abwechslung sucht, greift es in der Regel nach dem Erstbesten, was es sieht. Das Smartphone, eine „immerwährende Abwechslungsmaschine“, ist eine verlockende Option, sagt Cindy Lustig, eine kognitive Neurowissenschaftlerin an der Universität von Michigan.

Schalten Sie unnötige Benachrichtigungen aus und nutzen Sie den „Bitte nicht stören“-Modus, besonders vor dem Schlafengehen. Noch besser ist es, wenn Sie Ihr Telefon in einen anderen Raum stellen.

Sagen Sie Nein zum Multitasking

Multitasking mag Ihnen das Gefühl geben, dass Sie mehr schaffen, aber Gehirnexperten raten davon ab. „Seien Sie ein Einzelkämpfer“, sagt Nye. "Arbeiten Sie immer nur an einer Sache, und zwar für einen bestimmten Zeitraum, und arbeiten Sie sich nach und nach hoch.

Lustig ist ein großer Fan der „Pomodoro-Technik“, bei der man sich einen Timer stellt und 25 oder 30 Minuten lang an einer Sache arbeitet, bevor man eine fünfminütige Pause macht. Sie sagt sich selbst: „Ich kann in dieser Zeit alles machen“, und am Ende wartet die Welt auf sie.

Setzen Sie sich ein Ziel

Es reicht nicht aus, nur ein Hobby zu haben, so Lustig. Es ist hilfreich, sich ein Hobby auszusuchen, bei dem man bewusst übt und ein Ziel anstrebt, sei es, Gitarre vor Publikum zu spielen oder sich in einer Sportart zu verbessern. Es ist auch hilfreich, etwas zu wählen, das einem Spaß macht.

„Man sollte nicht mit einem schweren Sachbuch oder wie ‚Krieg und Frieden‘ anfangen“, sagte Lustig. "Wenn du mit einem Liebesroman anfangen musst, dann fang mit einem Liebesroman an. Sie können sich hocharbeiten." Es ist auch wichtig, freundlich zu sich selbst zu sein. Jeder hat gute und schlechte Tage, und der Bedarf an Aufmerksamkeit ist unterschiedlich - und variiert sogar von Aufgabe zu Aufgabe. Das Wichtigste ist, dass man sich bewusst darum bemüht, sagen die Experten.

„Sie ist in vielerlei Hinsicht mit einem Muskel vergleichbar, den wir durch Übung und Training aufbauen können“, so Ziffra. "Umgekehrt kann sie auch schwächer werden, wenn wir sie nicht trainieren.