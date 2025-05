Cannes-Drama: Palme stürzt auf Filmproduzent

Ein Mann ist französischen Medienberichten zufolge durch eine umfallende Palme am Rande der Filmfestspiele Cannes schwer verletzt worden.

Die Palme sei direkt an der "Croisette" - der berühmten Strandpromenade der südfranzösischen Stadt - wegen starken Windes umgestürzt, berichtete der lokale Nachrichtensender "BFM Nice". Bei dem Unfallopfer handelt es sich um einen jungen Filmproduzenten, wie "Bild" berichtet.

Laut "France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur" handelt es sich bei dem Opfer um einen etwa 30-jährigen Japaner, der als Produzent im Rahmen der Cannes-Nebenreihe "Quinzaine des Cinéastes" seinen Film "New Brand Landscapes" vorstellen wollte.

Das 30-jährige wurde am Kopf getroffen. Er sei ins Krankenhaus gekommen, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, schrieb "BFM Nice" unter Berufung auf die Feuerwehr und Rettungskräfte. Die Polizei sperrte den Unfallort am Rande des Getümmels der Filmfestspiele ab.

"Heftiger Windstoß"

"Es gab einen heftigen Windstoß", berichtete Marthy Fink, eine Festival-Besucherin aus Luxemburg gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Sie erzählt weiter: "Ich habe einen Schrei gehört, mich umgedreht, und die Palme war entwurzelt – ich würde sagen, sie war in schlechtem Zustand". Einige Zeugen berichten, die umgestürzte Palme sei von Termiten (Anm.: Holzschädlinge) befallen gewesen.