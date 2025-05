Sie machten den roten Teppich zu ihrem "Catwalk"

Ein Model sorgte auf dem roten Teppich in Cannes erneut für große Furore.

Das afrikanische Model Mitchell Akat Maruko Raan (geboren im Südsudan, lebt aktuell in Mailand) präsentierte sich bei der Premiere des Kriminalfilms "Dossier 137" von Regisseur Dominik Moll in wilder Eleganz. Sie beachtete das diesjährige Nackt-Verbot in Cannes, aber zog trotzdem alle Blicke auf sich.

Wildes Outfit

Mitchell betrat den roten Teppich der 78. Filmfestspiele von Cannes mit Wildkatzen-Outfit. Das Model war von Kopf bis Fuß, inklusive der Hände, in Geparden-Muster gekleidet. Auf der Brust befand sich sogar ein Gepardenkopf. Für diesen außergewöhnlichen Look ist der Designer Harvey Cenit verantwortlich.

Er nannte sein Meisterwerk "The Wild Side: Mother of Cheetah" (Die wilde Seite: Die Mutter der Gepardin). Die Raubkatze inspirierte den philippinischen Designer zu diesem Look. Auf Instagram schrieb Harvey Cenit: "Eine Hommage an den Geist der Wildnis, wo Stärke auf Sinnlichkeit trifft und die Mode in einem Flüstern von Instinkt und Verlockung spricht."

© Getty Images ×

Es war nicht die erste Zusammenarbeit zwischen Mitchell und Harvey. Im Vorjahr trug das Model das Kleid "Zorn der Medusa" auf der Brust.