× Hunziker als neue „Konkurrenz“ für JJ beim ESC - aber ohne Striptease

Michelle Hunziker: 12 Points! Die Moderatorin legt heute beim Song Contest eine starke Gesangs-Einlage hin, lässt sich aber nicht zum Striptease verleiten.

26 Länder kämpfen heute ab 21 Uhr in Basel um den ESC-Sieg. Natürlich auch unser JJ, der gegen 21.55 Uhr als einer der Top-Favoriten an den Start geht und den dritten Song Contest Sieg für Österreich holen will. Jetzt gibt’s aber eine unerwartete Konkurrenz. Denn ganz knapp vor seinem Auftritt liefert eine Lady eine Pop-Show, die man ihr gar nicht zugetraut hätte: Michelle Hunziker!

© COFFRINI / AFP ×

© EBU ×

Angespornt von ihrer Moderations-Kollegin Sandra Studer, die als Pausenshow ihren 1991er ESC-Hit „Canzone per te“ anstimmt, schmettert Hunziker die ewige Italo-Schnulze „Nel Blu Dipinto Di Blu“, allgemeinhin bekannt als „Volare“. Einwandfreier Pop mit beachtlicher Stimme. Falls es mal mit der TV-Karriere nicht mehr so klappen sollte, könnte sie sich ja als Kandidatin für den ESC bewerben.

© Getty Images ×

Auch weil Hunziker, die in goldener Glitzerrobe abrockt, die strengen Bekleidungsvorschriften des ESC erfüllt und sich zumindest beim Jury-Finale doch nicht, wie von Comedian Sandra Studer mit den Worten „Einfach ausziehen und schauen was passiert“ vorgeschlagen, zum Strip hinreißen ließ: „Nein, das kann ich nicht. Mein Enkerl schaut ja im TV zu.“

© Getty Images ×

© Sarah Louise Bennett/EBU ×

Alles in allem ein witziges und unerwartetes Vorspiel für unsern JJ, der fast nahezu im Anschluss darauf seine Hammer-Show zur Pop-Oper „Wasted Love“ zündet.