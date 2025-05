× JJ, gewinn uns jetzt den Schas!

Heute singt unser ESC-König um die Wurst(-Nachfolge). Im Song Contest Finale zählt er zu den absoluten Top-Favoriten. Trotzdem wird es eine lange Zitterpartie. Erst knapp vor 1 Uhr früh wird der Sieger verkündet.

„Jetzt will ich den Schas auch gewinnen!“ Nach seinem Triumph am Donnerstag im zweiten Semifinale, wo er ganz Europa begeisterte – „Gänsehaut“, „Viel besser als Schweden“, „Der Sieger!“ - lässt uns JJ heute (ab 21 Uhr ORF1) vom dritten Song Contest Sieg nach Udo Jürgens (1966) und Conchita Wurst (2014) träumen. Und das durchaus berechtigt: Bei den Wetten liegt er hinter Schweden auf Platz 2. Dazu führen ihn die Buchmacher ja mit deutlichem Vorsprung vor Frankreich als Sieger der Jury-Wertung! Gut möglich, dass der Song Contest 2026 wieder in Wien stattfindet.

Auch weil seine Auftritte in Basel von „unglaublichen Gänsehaut-Parallelen“ begleitet sind. In die Qual trat er mit der Startnummer 6 auf. Also jener „Glücksstartnummer“ mit der Conchita 2014 vor ihrem Sieg ebenfalls noch durch das 2. Semifinale musste. Dazu gibt’s im Finale die Startnummer 9. Damit holte ja einst Udo den Sieg! „So viele gute Omen. Da kann mich nichts mehr aufhalten,“ jubelt er im oe24-Interview. „Außerdem ist auch die 17, also das heutige Datum, eine Glückszahl, weil da eine Freundin Geburtstag hat.“

Die Startliste für das Song Contest Finale:

Norwegen: Kyle Alessandro – Lighter Luxemburg: Laura Thorn – La poupée monte le son Estland: Tommy Cash – Espresso machiato Israel: Yuval Raphael – New day will rise Litauen: Katharsis – Tavo akys Spanien: Melody – Esa diva Ukraine: Ziferblat – Bird of pray Vereinigtes Königreich: Remember monday – What the hell just happened? Österreich: JJ – Wasted Love

Island: VÆB – RÓA Lettland: Tautumeitas – Bur man laimi Niederlande: Claude – C’est la vie Finnland: Erika Vikman – Ich komme Italien: Lucio Corsi – Volevo essere un duro Polen: Justina Steczkowska – Gaia Deutschland: Abor & Tynna – Baller Griechenland: Klavdia – Asteromata Armenien: Parg – Survivor Schweiz: Zoë Më – Voyage Malta: Miriana Conte – Serving Portugal: Napa – Deslocado Dänemark: Sissal – Hallucination Schweden: KAJ – Bara bada bastu Frankreich: Louane – Maman San Marino: Gabry Ponte – Tutta l’italia Albanien: Shkodra Elektronike – Zjerm

Glück – und auch viel Sitzfleisch sind heute gefragt. Gegen 21.55 Uhr will JJ mit der eindringlichen Popoper „Wasted Love“ und der einmaligen Schwarz-Weiß-Show wieder Europa im Sturm erobern. „Ich werde beim Auftritt noch ein bisschen mehr drauf pushen damit ich hoffentlich mit dem Sieg nach Hause komme!“ Doch erst rund drei Stunden später wird vom Moderations-Trio rund um Michelle Hunziker der Sieger verkündet. „Das werden die schwersten Stunden meines Lebens: Je näher die Zeit zur Bekanntgabe vom Ergebnis rückt, umso mehr werde ich zittern!“

Gut möglich, dass es dabei für JJ eine sensationelle Ablenkung gibt. Céline Dion, die ja 1998 für die Schweiz den ESC gewann, soll am Freitag aus Paris kommend in Basel eingejettet sein und heute als Special Guest im Finale ihren Winner "Ne Partez Pas Sans Moi" singen.

Das sind die aktuellen Wettquoten zum Songcontest:

1. Schweden 42 % Siegeschance

2. Österreich 21 %

3. Frankreich 9 %

4. Niederlande 5 %

5. Finnland 4 %

Es wird aber auch für rund eine Million ORF-Seher eine lange Zitterpartie. Bis 23.15 laufen die Auftritte. Erst um 23.50 Uhr startet das Voting. Die 37 Länder geben ihrer Jury Punkte bekannt. Da wollen und werden wird ganz oft „Austria: 12 Points!“ hören Frühestens ab 0.20 Uhr wird das alles entscheidende Publikums-Voting bekannt gegeben. Vom Land mit den wenigsten Punkten bis zu Bestplatzierten. Erst knapp vor Mitternacht steht der Sieger fest. Und der heißt hoffentlich JJ.