Song Contest: JJ startet mit Udo Jürgens’ Glückszahl "9"

Wien darf träumen: Österreichs diesjährige ESC-Hoffnung JJ tritt beim Eurovision Song Contest 2024 mit Startnummer 9 an – genau jener Startposition, mit der Udo Jürgens 1966 den Contest gewann. Ein Zufall? Vielleicht. Ein gutes Omen? Ganz bestimmt!

Vor fast sechs Jahrzehnten schrieb Udo Jürgens in Luxemburg Musikgeschichte: Mit „Merci, Chérie“ und Startnummer 9 holte er den ersten ESC-Sieg für Österreich. Nun steht erneut ein österreichischer Act mit genau dieser Startnummer auf der größten Musikbühne Europas – und das sorgt für Gänsehaut bei Fans und ESC-Kennern.

© Corinne Cumming EBU ×

JJ, der mit seiner einzigartigen Stimme und seiner Pop-Oper international für Aufsehen sorgt, könnte mit seinem Song an eine goldene Ära anknüpfen. Schon jetzt wird er als einer der Favoriten gehandelt – und die historische Startnummer 9 gibt der Sache nun eine emotionale Tiefe.

Lesen Sie auch:

Udo Jürgens trat in den 1960er Jahren drei Mal für Österreich beim ESC an – 1964, 1965 und schließlich 1966, als er mit seiner gefühlvollen Ballade den Sieg holte. Ein Triumph, der bis heute als Meilenstein in der österreichischen Musikgeschichte gilt. Kann JJ an diesen Erfolg anknüpfen?

Eines ist sicher: Die Startnummer 9 steht in der ESC-Geschichte für Österreich für mehr als nur einen Platz im Ablaufplan – sie steht für Hoffnung, Stolz und einen unvergessenen Sieg.

Vielleicht schreibt JJ 2024 ein neues Kapitel – mit der gleichen Zahl. Und mit dem gleichen Traum.