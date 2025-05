× Gutes Omen für das Finale: JJ stürmt schon die Charts!

Am Samstag will uns JJ beim Song Contest über den Sieg jubeln lassen. Sein Hit „Wasted Love“ begeistert schon jetzt ganz Europa und stürmt in den heimischen iTunes-Charts bereits bis auf Platz 3 hoch. Tendenz steigend!

Am Donnerstag eroberte unsere JJ ganz Europa im Sturm. Souveräner Einzug ins Song Contest Finale und Jubel-Kommentare wie „Gänsehaut“, „Viel besser als Schweden“, „Der Sieger! Jetzt bekommt er für seine einmalige Schwarz-Weiß-Show die Rechnung präsentiert. Seine eindringliche Popoper „Wasted Love“ stürmt in den heimischen iTunes-Charts schon bis auf Platz 3 hoch. Geschlagen nur vom neuen Volbeat Rocker „Time Will Heal“ und dem Miley-Cyrus-Comeback „End Of The World“ . Dazu schafft JJ auch in der Schweiz (Platz 14), Finnland (16), Griechenland (19), Belgien (31) und den Niederlanden (32) die Top 40.

© COFFRINI / AFP ×

© ORF/Roman Zach-Kiesling ×

In Österreich ist unsere ESC-Hymne natürlich der bestplatzierte ESC-Song. Doch auch der deutsche Beitrag „Baller“ des Wiener-Duos Abor & Tyna (Platz 19), die Sauna Hymne „Bara Bada Basu“ der schwedischen Top-Favoriten KAJ (26) und die isländische „Laika Party“ von Emmy (36) sind schon in den Charts.

© Facebook/EurovisionSongContest ×

Am Samstag beim großen Finale, wo JJ mit der Starnummer 9 um den Sieg singt, werden dann deutlich mehr ESC-Hits in den iTunes-Charts erwartet. Und Platz 1 für JJ. Und das hoffentlich nicht nur in den Charts, sodnern gleich beim Song Contest.