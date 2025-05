× Halbe Miete für den Sieg! JJ ließ beim Jury-Finale Basel ausflippen

Am Samstag singt unser JJ um den ESC-Sieg. Bereits am Freitag ging die wichtige Jury-Wertung, die 50 Prozent der Punkte bringt, über die Bühne und da war JJ, wie sich oe24 vor Ort überzeugen konnte, einmal mehr eine Klasse für sich!

JJ und der Song Contest - eine Erfolgsgechichte, die am Samstag in Basel sein Grande Finale finden soll. 50 Prozent für den Sieg hat er jetzt schon in der Tasche. Denn am Freitag ging’s um die wichtigen Jury-Punkte. Und da lieferte unser neuer ESC-König die Show seines Lebens. Und sorgte in der St. Jakobshalle für noch mehr Stimmung, Szenenapplaus und Jubel als bei seinem beeindruckenden Quali-Triumph. Ausrducksstark, stimmlich selbst bei den schwierigsten Hochtönern brillant, um im Schauspiel bemi Kampf gegen die Wellen, die jetzt noch eine Spur dramatischer inszeniert werden, nahezu hollywoodreif. Dabei wurde vor Ort der einzigartige Schwarz-Weiß-Trick, mit dem er im TV ja ganz Europa überrascht, gar nicht gezeigt.

Perfekt: Die leichten Unsicherheiten aus der Quali-Runde, hervorgerufen durch ein kaputtes Segel bei der Probe, waren völlig weggeblasen. So geht beim Song Contest Sieg kein Weg an unserem JJ vorbei. Die Jury-Wertung, mit der am Samstag das lange Zittern um den Sieg beginnt, wird er wohl gewinnen. Bei den Wetten dafür liegt er mit einer Siegeschance von sensationellen 41 Prozent (!) ja mehr als deutlich vor Frankreich (22 %) und der Schweiz (10 %).

oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz beim ESC in Basel.

Die Schweden halten in der Jury Wertung gar nur bei 5%, liegen aber beim Publikum vorne: 52 Prozent Siegeschance. Da geben die Buchmacher unserem JJ ja nur 3 %. Fast schon ein Skandal und definitiv eine grobe Fehleinschätzung, denn schon bei der Fahnenparade gab’s für JJ neben Island und Schweden den größten Applaus. Das Saalpublikum liebt ihn!

Ein gutes Omen, das sich auch im Pressezentrum widerspiegelt: „„JJ ist mein Favorit“ oder „Ihr gewinnt“ ist da die allgemeine Begrüßungsformel der internationalen Journalisten für uns Österreicher. Samstag Abend werden wir sehen, ob sie recht behalten. JJ hat die Herzen Europas jedenfalls schon im Sturm erobert.