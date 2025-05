Wäre Sylvie Meis ein Mann, würde sie...

Ein ganz schön verführerisches Gedankenspiel: Was Moderatorin Sylvie Meis auf jeden Fall ausprobieren würde, wenn sie einen Tag lang ein Mann sein könnte.

Steht Sylvie Meis (47) vor der Kamera, ist ihr einziger Makel ihr nicht ganz perfektes Deutsch. Die Niederländerin spricht die Sprache auch nach 20 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg fließend, aber nicht fehlerfrei. Sie ist schön, glamourös und wurde oft unterschätzt. „Viele Leute glaubten nicht, dass in mir mehr steckt als nur das schöne Püppchen an der Seite eines berühmten Fußballers“, sagt Sylvie Meis in der deutschen Ausgabe des PLAYBOY. Aber damit kann sie umgehen: „Ich denke, das Wichtigste ist Resilienz. Und man muss immer an sich selbst glauben.“

Moderne Feministin

Die Mutter eines 18-jährigen Sohnes achtet gut auf ihren Körper und trainiert fünf- bis sechsmal die Woche. Doch für sie zählt nicht nur das Aussehen. Frauenrechte sind ein Thema, das Sylvie am Herzen liegt. „Absolut“, beantwortet sie die Frage, ob sie eine Feministin ist: „Eine moderne Feministin. Ich habe mich natürlich über die Zeit entwickelt zu der Frau, die ich jetzt bin. Ich bin nicht mehr die gleiche Sylvie, die ich damals bei ,Let’s Dance‘ war.“ Und wenn sie für einen Tag ein Mann sein könnte? „Ich würde spüren wollen, ob und wie man als Mann anders behandelt wird. Ich hoffe natürlich, dass ich die männliche Version von mir selbst bin. Aber gekleidet wie ein echter Dandy.“ Spannend fände sie an dem Körpertausch-Experiment auch auszuprobieren, wie sich ein Mann im Bett fühlt: „Dann würde ich auf jeden Fall Sex mit einer Frau haben.“

2010 tanzte Sylvie Meis bei "Let's Dance" mit und zeigte sich nach ihrer Krebserkrankung erstmals ohne Perücke. © Getty Images ×

Mutiger Schritt

Als Moderatorin hat Meis schon durch viele große TV-Shows geführt. Den wichtigsten Moment ihrer Karriere sieht sie aber bei der Tanzshow „Let‘s Dance“, an der sie 2010 teilnahm: „Das war sicher der Moment, als ich nach meiner Krebsbehandlung bei ,Let’s Dance‘ die Perücke abgenommen und mich zum allerersten Mal der Öffentlichkeit mit meinen ganz, ganz, ganz kurzen Haaren gezeigt habe.“