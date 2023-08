Deutsche Außenministerin nach Pannenflug wieder zu Hause

Nach ihrer abgesagten Australien-Reise ist Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock wieder in ihre Heimat zurückgekehrt.

Sie landete an Bord eines Linienfluges aus Dubai kommend Dienstagabend auf dem Hamburger Flughafen, wie ein dpa-Reporter an Bord des Flugzeuges und dpa-Fotografen bestätigten. Hintergrund der abgesagten Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi waren Pannen an einem A340 der Flugbereitschaft der deutschen Bundeswehr.

Die Landeklappen ließen sich bei zwei Starts nicht einklappen. Die deutsche Außenministerin zeigte sich am Dienstag verärgert. "Wir haben alles versucht: leider ist es logistisch nicht möglich, meine Indo-Pazifik-Reise ohne den defekten Flieger fortzusetzen. Das ist mehr als ärgerlich", schrieb die Grünen-Politikerin auf der früher als Twitter bekannten Online-Plattform X.

"Im Indo-Pazifik haben wir nicht nur enge #Freunde und #Partner. Die Region wird die #Weltordnung des 21. Jahrhunderts entscheidend prägen", ergänzte Baerbock. "Daher ist der inhaltliche und persönliche Austausch so wichtig."