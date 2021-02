"Deutsche Grenzkontrollen sind hochgradig respektlos"

"Deutsche Überheblichkeit": Die Grenzschließungen zu Tirol werden auch in Deutschland kritisiert.

Deutsche Medien berichten über die Debatte um die Grenzschließungen Deutschlands zu Tirol und der Tschechischen Republik am Montag:

"Süddeutsche Zeitung" (Berlin):

"Man sollte Seehofer auch nicht durchgehen lassen, dass er sich herabsetzend über europäische Nachbarn äußert. Dass die Virusmutation 'zu uns rüberschwappt', wie er sich ausdrückte, suggeriert Dreck und Schmuddelei jenseits deutscher Grenzen. Das ist nicht nur hochgradig respektlos, es weckt auch Reflexe gegen deutsche Überheblichkeit. Denn eines darf nicht schön geredet werden. Es geht nicht um ein paar 'Reisebeschränkungen', sondern um die härtesten Einreisestopps der EU-Geschichte. In einer Zeit, in der Brüssel viel Vertrauen verspielt hat, weil zu wenig Impfstoff bereit steht, höhlt die Pandemie nun auch noch den Grundsatz der Freizügigkeit aus. Das trifft die Union im Innersten und darf kein Dauerzustand werden. Sonst hat das Virus nicht nur Menschenleben zerstört, sondern auch die europäische Idee."

"Frankfurter Allgemeine":

"(...) Im Moment spricht vieles dafür, dass die massiven Einschränkungen des Grenzverkehrs mit der Tschechischen Republik und dem österreichischen Bundesland Tirol sinnvoll sind. Da ist zum einen die Tatsache, dass die besorgniserregenden neuen Varianten des Virus in den Nachbarländern schon deutlich weiter verbreitet sind als in Deutschland; zum anderen beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Tschechischen Republik ein Vielfaches von der in den angrenzenden deutschen Regionen. Was mit einem solchen Schritt gewonnen werden kann, ist Zeit, in der die Infektionszahlen in Deutschland weiter sinken und mehr Menschen geimpft werden können. Doch auch die Grenzschließungen müssen regelmäßig überprüft werden, denn sie greifen in das Leben vieler Menschen ebenso tief ein wie alle anderen Kontaktbeschränkungen wegen Corona. (...)"