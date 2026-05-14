Deutscher stirbt nach Dating-Falle auf Urlaubsinsel

Ein Urlaub auf Gran Canaria endete für einen deutschen Pensionisten tödlich: Der 82-Jährige soll über eine Dating-App in eine Falle gelockt, brutal attackiert und ausgeraubt worden sein. Wochen nach dem Übergriff starb der Mann im Krankenhaus. Nun hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte sich der Deutsche im Urlaubsort Playa del Inglés mit einem Mann verabredet, den er online kennengelernt haben soll. Das Treffen endete jedoch offenbar in Gewalt. Der mutmaßliche Täter soll den Senior attackiert, zu Boden gestoßen und anschließend ausgeraubt haben.

Handys gestohlen, Opfer schwer verletzt

Laut Ermittlern wurden dem Mann unter anderem zwei Mobiltelefone gestohlen. Der 82-Jährige erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen und musste medizinisch behandelt werden. Wochen später starb er an den Folgen des Übergriffs, berichtet "Teneriffa News".

Täter sollen gezielt Opfer gesucht haben

Im Fokus der Ermittler steht ein 23-jähriger Mann. Dieser soll laut Behörden gezielt über Dating-Plattformen nach älteren oder besonders verletzlichen Menschen gesucht haben. Dabei soll es nicht nur um Bargeld oder Wertgegenstände gegangen sein, offenbar versuchten die Täter auch Zugriff auf Online-Banking-Konten ihrer Opfer zu bekommen.

Ermittler prüfen inzwischen, ob der Verdächtige mit weiteren ähnlichen Fällen in Verbindung steht. Vergleichbare Taten sollen bereits an mehreren Orten in Spanien aufgetaucht sein.

Paar nach Flucht festgenommen

Nach dem Angriff sollen der Hauptverdächtige und eine 43-jährige Frau zunächst untergetaucht sein. Die Frau steht im Verdacht, den Mann bei Flucht und Ortswechseln unterstützt zu haben. Wochen später klickten schließlich auf Teneriffa die Handschellen. Bei Durchsuchungen fanden Ermittler laut Berichten mehrere Hinweise, die das Duo mit dem tödlichen Überfall auf Gran Canaria in Verbindung bringen sollen. Gegen den mutmaßlichen Haupttäter wurde Untersuchungshaft verhängt.