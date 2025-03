1,3 Millionen Hamburger wählen neue Bürgerschaft

Knapp 1,3 Millionen Hamburgerinnen und Hamburger sind am Sonntag zur Wahl einer neuen Bürgerschaft aufgerufen.

Die Wahllokale in der deutschen Metropole sind zwischen 8.00 und 18.00 Uhr geöffnet. Es ist die einzige reguläre Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland.

Eine Woche nach der Bundestagswahl in Deutschland wird das Abschneiden der in Hamburg mit den Grünen regierenden SPD mit Interesse verfolgt. Letzte Umfragen sahen weiter eine knappe Mehrheit für Rot-Grün unter Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Wahlberechtigt sind alle Hamburgerinnen und Hamburger mit deutscher Staatsbürgerschaft ab 16 Jahren. Jede Wählerin und jeder Wähler kann bis zu zehn Stimmen abgeben - je fünf auf dem Landeslisten-Wahlzettel und dem Wahlkreislisten-Wahlzettel. Insgesamt sind im Landesparlament mindestens 121 Sitze zu vergeben.