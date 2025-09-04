39 Prozent! Umfrage kündigt AfD-Beben an

Die Rechtspopulisten steuern auf einen Erdrutschsieg zu.

Umfrage-Beben in Deutschland: Ein Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt die AfD bei 39 Prozent und deklassiert damit die anderen Parteien.

Bei der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap kommt die CDU nur auf 27 Prozent, die Linke liegt mit 13 % auf Platz 3 und die SPD steht bei lediglich 7 Prozent.

Wahl-Beben

Bei der letzten Wahl in Sachsen-Anhalt holte die CDU mit 37,1 Prozent noch überlegen den Sieg, Ministerpräsident Reiner Haseloff will aber nicht mehr antreten. Der potenzielle Nachfolger Sven Schulze ist bei der Bevölkerung wenig populär.

Mit fast 40 Prozent der Stimmen wäre die AfD bei einer Regierungsbildung nur schwer zu umgehen und könnte damit sogar erstmals in Deutschland einen Ministerpräsidenten stellen.