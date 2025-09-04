Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Politik Deutschland
AfD
© APA/dpa/Hannes P Albert

Deutschland

39 Prozent! Umfrage kündigt AfD-Beben an

04.09.25, 11:09
Teilen

Die Rechtspopulisten steuern auf einen Erdrutschsieg zu. 

Umfrage-Beben in Deutschland: Ein Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt die AfD bei 39 Prozent und deklassiert damit die anderen Parteien.

Bei der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap kommt die CDU nur auf 27 Prozent, die Linke liegt mit 13 % auf Platz 3 und die SPD steht bei lediglich 7 Prozent.

Wahl-Beben

Bei der letzten Wahl in Sachsen-Anhalt holte die CDU mit 37,1 Prozent noch überlegen den Sieg, Ministerpräsident Reiner Haseloff will aber nicht mehr antreten. Der potenzielle Nachfolger Sven Schulze ist bei der Bevölkerung wenig populär.

Mit fast 40 Prozent der Stimmen wäre die AfD bei einer Regierungsbildung nur schwer zu umgehen und könnte damit sogar erstmals in Deutschland einen Ministerpräsidenten stellen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden