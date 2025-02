AfD bietet CDU Koalition an: "Die Hand ist ausgestreckt"

Deutschland hat gewählt, mit der AfD will keiner zusammenarbeiten.

Kommt es doch zu Schwarz-Blau?

Weidel macht Angebot

Doch AfD-Chefin Alice Weidel erklärte kurz nach der Wahl in einem ersten Statement, dass sie in die Regierung wolle. Weidel macht der CDUUCDU jetzt ein Koalitionsangebot. "Die Hand ist ausgestreckt," sagte sie in einem ersten Statement.

Merz will nicht





Merz hatte eine Koalition und auch eine Zusammenarbeit mit der AfD im Vorfeld der Wahl immer kategorisch ausgeschlossen. Ihre erste Stellungnahme schloss Weidel mit den Worten ab: "Wir werden sie jagen". Das sagte einst schon 2017 Alexander Gauland.