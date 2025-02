AfD holte sich 4,3 Millionen Wähler - 910.000 von der CDU

Hochinteressante erste Wählerstromanalyse von Infratest dimap für die ARD: Die AfD überzeugte im Vergleich zur letzten Wahl 4,38 Millionen Wähler mehr.

1,86 Millionen kamen von bisherigen Nichtwählern (mehr gewann keine andere Partei von einer Wählergruppe), 910.000 von der Union, 800.000 von der FDP, 680.000 von der SPD und 100.000 von der Linken. Kurios: Auch 90.000 Grüne wählten diesmal Alice Weidel.

Die CDU/CSU holte gegenüber der letzten Bundestagswahl im September 2021 insgesamt 3,37 Millionen Wähler dazu. Der größte Zuwachs von 1,81 Millionen Stimmen kam von der SPD, außerdem kamen 1,3 Millionen von der FDP, 1,04 Millionen von bisherigen Nichtwählern und 390.000 von den Grünen. Stimmen abgeben mussten CDU und CSU an die AfD (910.000), das BSW (200.000) und die Linke (60.000).

SPD im Tal der Tränen

Dramatisch die Situation für Deutschlands Sozialdemokraten: Die SPD verlor an diesem Sonntag insgesamt 3,32 Millionen Stimmen: Relativ geringen Zuwachs verzeichnete sie von bisherigen Nichtwählern (340.000) und der FDP (80.000). Am meisten Wähler verlor sie an die Union (1,81 Millionen), außerdem 680.000 an die AfD, 540.000 an die Linke, 410.000 an das BSW und 300.000 an die Grünen.



Gewaltig sind auch die Stimmenverluste der Grünen: Sie verloren gegenüber 2021 insgesamt 550.000 Stimmen. Zuwachs gibt es von der SPD (300.000), den bisherigen Nichtwählern (190.000) und der FDP (170.000). Am meisten verlor die Partei an die Linke (600.000), außerdem an die Union (390.000), das BSW (130.000) und die AfD (90.000).

Politische Auferstehung der Linken

Die von manchen Politikexperten noch vor wenigen Wochen totgesagte Partei Die Linke gewann 1,17 Millionen Stimmen hinzu. Mit 600.000 Stimmen kamen die meisten von den Grünen, weiteren Zuwachs gab es mit 540.000 von der SPD, mit 320.000 von bisherigen Nichtwählern, mit 90.000 von der FDP und mit 60.000 von der Union. 340.000 bisherige Wähler wanderten zum BSW und 100.000 zur AfD.

Und die FDP verlor insgesamt 2,68 Millionen Stimmen. Der größte Verlust ging an die Union (1,3 Millionen), es folgen die AfD (800.000), das BSW (240.000), die Grünen (170.000), die Linke (90.000) und die SPD (80.000).