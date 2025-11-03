Antifa zündet BMW von AfD-Politiker an

In Hamburg-Othmarschen standen in der Nacht auf Montag vier Fahrzeuge in Flammen – darunter das Auto von AfD-Politiker Bernd Baumann (67). Jetzt soll sich laut "Bild" eine Antifa-Gruppe zu dem Auto-Anschlag bekannt haben.

Deutschland. In der Nacht auf Montag sind im Hamburger Stadtteil Othmarschen mehrere Autos teils komplett ausgebrannt. Laut deutschen Medien gehörte eines davon dem AfD-Parlamentsgeschäftsführer Bernd Baumann. Die Polizei sprach zunächst von "mutmaßlich politisch motivierter Sachbeschädigung". Inzwischen soll sich eine Antifa-Gruppe im Internet zu dem Auto-Anschlag bekannt haben, wie "Bild" berichtet.

Auf der Internetseite "Indymedia" wurde am Montagnachmittag ein Bekennerschreiben der Linksextremisten hochgeladen – darin steht: "In der Nacht auf den 3.11.25 haben wir im Trenknerweg 111 in Hamburg-Othmarschen den BMW von Bernd Baumann, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, mit einem Brandsatz zerstört."

In dem verstörenden Schreiben, sprechen die Extremisten davon, dass von den "Herrschenden" versucht werde "neue Maßstäbe" zu setzen. Sie rufen darin außerdem dazu auf, sich militant zu organisieren. "In diesen Zeiten ist es dringend notwendig, sich militant antifaschistisch zu organisieren", heißt es in dem Pamphlet.

Staatsschutz des Landeskriminalamts ermittelt

Was war passiert? Laut Medienberichten hätten Anwohner plötzlich laute Knallgeräusche wahrgenommen und dann ein brennendes Auto gesehen. Schließlich fanden die Einsatzkräfte vier Fahrzeuge in Brand vor. Darunter war auch der Wagen des AfD-Politikers Bernd Baumann, den er vor seinem Haus in Othmarschen geparkt hatte. Der Staatsschutz weckte ihn gegen 5 Uhr am Montagmorgen und wurde über den Brand informiert. Der Vorfall soll sich um 3.20 Uhr ereignet haben.

Der Staatsschutz des Landeskriminalamts übernahm die Ermittlungen.