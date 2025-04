Christian Lindner und Franca Lehfeldt im Baby-Glück

Christian Lindner, FDP-Chef und ehemaliger Bundesfinanzminister, und seine Frau, die Journalistin und Unternehmerin Franca Lehfeldt, sind Eltern einer Tochter geworden.

Die Geburt des ersten gemeinsamen Kindes fand laut "Bild" am 6. April 2024 in der Berliner Charité statt. Einen Tag später fehlte Lindner bei den FDP-Sitzungen – was bereits für Spekulationen sorgte.

Das Paar veröffentlichte ein erstes Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram, das die kleine Babyhand zeigt, umschlossen von den Händen der Eltern. Begleitet wurde das Bild von einer emotionalen Nachricht: Man sei "überglücklich und voller Dankbarkeit, jetzt eine Familie zu sein". Über den Namen oder weitere Details des Kindes äußerten sich die frischgebackenen Eltern nicht.

Im Netz sorgte die zeitliche Veröffentlichung der Nachricht für Schmunzeln, da sie fast zeitgleich mit der Verkündung des Koalitionsvertrags von SPD und Union geschah.

Liebesgeschichte der beiden begann 2018

Die Liebesgeschichte der beiden begann 2018, als sich Lindner und Lehfeldt beruflich begegneten. 2021 machte Lindner seiner Partnerin einen Heiratsantrag, 2022 folgte die Hochzeit auf Sylt – begleitet von einem prominenten Gästekreis, unter anderem mit Olaf Scholz und Friedrich Merz.

Die Elternschaft hatten die beiden offenbar langfristig geplant: Ihre „Baby-Dienste“ sollen sie im Voraus koordiniert haben. Während Franca Lehfeldt betont, auch als Mutter weiter beruflich aktiv bleiben zu wollen, wurde Lindner für seine Haltung gegen Elternzeit in der Vergangenheit teils kritisiert. Nach seinem angekündigten politischen Rückzug scheint nun mehr Raum für das Familienleben gegeben zu sein.