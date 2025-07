Kulturstaatsminister: Journalistische Unabhängigkeit muss bewahrt werden

Berlin/Mailand/Unterföhring. Der Bieterkampf um die Sendergruppe ProSiebenSat.1 beschäftigt nun die deutsche Regierung: "Ich habe Pier Silvio Berlusconi zu einem Gespräch ins Bundeskanzleramt eingeladen, um über seine Pläne zu sprechen", so Kulturstaatsminister Wolfram Weimer der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag. Er sei mit den Verantwortlichen von ProSiebenSat.1 im Austausch über eine mögliche Übernahme durch die italienische Holding MediaForEurope (MFE), an der Berlusconi maßgeblich beteiligt ist.

Nach Angaben von Insidern in Deutschland und Italien haben beide Seiten vereinbart, sich nach der Sommerpause zu treffen. MFE lehnte eine Stellungnahme ab.

"Deutschland braucht starke private, unabhängige Fernsehgruppen, sie sind für die Medien- und Meinungsvielfalt von zentraler Bedeutung", sagte Weimer zur Begründung für seine Einladung. "Ein Eigentümerwechsel bei einer Mediengruppe wie ProSiebenSat.1 wäre weit mehr als ein normaler Vorgang. Die mögliche Übernahme würde das mediale Machtgefüge unseres Landes beeinflussen", betonte er gegenüber Reuters.

Weimer formulierte klare Bedingungen: "Ein Eigentümerwechsel darf nicht zu einer Einschränkung der journalistischen Unabhängigkeit führen. Medienmacht ist niemals neutral – wer sie kauft, trägt politische Verantwortung", fügte er hinzu.

Frage des Hauptsitzes

Hintergrund ist nach Angaben aus Regierungskreisen, dass man sich um die Zukunft von ProSiebenSat.1 Sorgen macht. Weimer erwarte von allen beteiligten Investoren deshalb auch noch eine Standortgarantie bei ProSiebenSat.1 sowie den Verzicht auf politische Einflussnahme. Es werde erwartet, dass die europäische Medienplattform im Falle einer Übernahme ihren Hauptsitz in Deutschland haben müsse, idealerweise in München. In dem Münchner Vorort Unterföhring liegt die Zentrale von ProSiebenSat.1. Der Konzern und sein Kölner Rivale RTL dominieren den deutschen Privatfernsehmarkt.

Die italienische Holding MFE hält bereits rund 30 Prozent an ProSiebenSat.1. Sie befindet sich im Bieterkampf mit der tschechischen PPF-Gruppe. Bis zum 13. August laufen ihre Kaufofferten parallel.

Als strategisches Ziel von MFE gilt, ProSiebenSat.1 perspektivisch in einen paneuropäischen Fernsehkonzern einzubinden, der den US-Streaming-Riesen wie Netflix und Amazon Paroli bieten kann. Die Tschechen, die in Osteuropa und Skandinavien im Fernsehgeschäft aktiv sind, wollen ProSiebenSat.1 nach eigenem Bekunden dagegen unabhängig halten.

Dass die deutsche Regierung nun aktiv wird, könnte auch einen politischen Hintergrund haben. Pier Silvio Berlusconi ist der Sohn des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, dem gute Verbindungen zu Russlands Präsident Wladimir Putin nachgesagt wurden. Die deutsche Regierung hat der Regierung in Moskau wiederholt die bewusste Verbreitung von Desinformation in Europa vorgeworfen.