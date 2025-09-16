Alles zu oe24VIP
Merz
© APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

Einsamer Rekord

Kanzler Merz: Deutsche gehen zu oft zum Arzt

16.09.25, 12:17
Arbeitgeber stießen Debatte über Lohnfortzahlung an 

Die Menschen in Deutschland gehen nach Meinung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu oft zum Arzt. "Eine Milliarde Arztbesuche in Deutschland pro Jahr (...) sind ein zweifelhafter europäischer Rekord", sagte er am Dienstag in einer Rede bei einer Veranstaltung des Verbands der Maschinenbauer. Mit im Schnitt zehn Arztbesuchen pro Kopf und Jahr erreiche das Land einen "einsamen europäischen Rekord".

Es brauche insgesamt "bessere Anreize" in den sozialen Sicherungssystemen wie Krankenversicherung, Pensionsversicherung oder Arbeitslosengeld, "mit den Ressourcen, die wir haben, sparsamer umzugehen", führte Merz aus. Aus der deutschen Wirtschaft kamen zuletzt Forderungen, einen oder mehrere sogenannte Karenztage einzuführen. Im Fall einer Erkrankung eines Arbeitnehmers würde dann in den ersten Tagen kein Lohn fortgezahlt.

