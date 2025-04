Kurzer Indien-Besuch: Markus Söder hat Magen-Darm

Der CSU-Politiker und bayerische Ministerpräsident Markus Söder musste seine dreitägige Indien-Reise abbrechen. Er hat einen akuten Magen-Darm-Infekt.

Der 58-Jährige war seit Samstag in Indien zu Gast. Er wollte die Reise nutzen, um die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Indien und Bayern zu stärken. Ein besonderes Interesse war für die beiden Seiten die Rüstungsindustrie. Abseits von wirtschaftlichen Themen nahm Söder auch an kulturellen Events teil. Eines davon setzte ihm gesundheitlich zu.

Der Magen spielt nicht mit

Am Sonntag kochte er in einem Sikh-Tempel in Neu-Delhi in einem Riesentopf und gab das Essen an Arme aus. Doch am nächsten Tag musste er die gesamte Reise absagen. Der Magen spielte nicht mit. Söder wollte eigentlich am Abend von Neu-Delhi in die bayerische Partnerprovinz Karnataka weiterreisen. Er blieb aber im Hotel. Die bayerische Delegation setzte die Reise fort.

Söder besuchte auf seiner Indien-Reise auch eine Schule am Rande von Neu-Delhi. Diese ist Teil des "Sunshine Projekts". Über das Projekt sagte Söder: "Kein Kind kann entscheiden, wo es auf die Welt kommt. Wir haben Glück, dass wir auf der guten Seite des Lebens geboren sind, umso größer ist unsere Verpflichtung, anderen zu helfen."