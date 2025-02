Trump: "Großartiger Tag für Deutschland"

US-Präsident Donald Trump hat nach dem guten Abschneiden der AfD bei der deutschen Bundestagswahl von einem "großartigen Tag für Deutschland" gesprochen.

Auch der italienische Vizepremier und Chef der Regierungspartei Lega, Matteo Salvini, begrüßte das Ergebnis der Wahl. "Der Wandel gewinnt auch in Deutschland! Die AfD verdoppelt ihre Stimmen, trotz der Angriffe und Lügen der Linken". Der prominente französische Rechtsextreme Éric Zemmour gratulierte der AfD ebenfalls.

Sehr ähnlich wie in den USA seien die Menschen in Deutschland "der dem gesunden Menschenverstand widersprechenden Agenda, insbesondere bei der Energie und Einwanderung, müde geworden, die so lange vorgeherrscht hat", schrieb Trump am Sonntag in seinem Onlinenetzwerk Truth Social.

Salvini: "EU muss radikal verändert werden"

Ähnlich äußerte sich Salvini: "Stopp der illegalen Einwanderung und dem islamischen Fanatismus, Schluss mit dem Ökowahnsinn!", schrieb Salvini auf der Onlineplattform X. "Frieden und Arbeit sollen den Vorrang haben, Europa muss radikal verändert werden. Bravo Alice Weidel, weiter so!", kommentierte Salvini, der in der Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auch den Posten des Verkehrsministers bekleidet. Die Lega ist die zweitstärkste Partei in Melonis Regierungskoalition.

"Was für ein schöner Wahlerfolg!", schrieb Zemmour auf der Plattform X. Er selbst sei in Berlin "an der Seite von Alice Weidel". Zemmour veröffentlichte dazu ein Video, in dem er der AfD-Chefin die Hand schüttelte und beide lachten. Weidel war als Kanzlerkandidatin der AfD angetreten, die ihr Ergebnis bei der vorherigen Bundestagswahl 2021 nach Hochrechnungen auf rund 20 Prozent nahezu verdoppelte. "Die Welle der Freiheit und der Identität wächst im ganzen Westen weiter", schrieb Zemmour. "Frankreich wird folgen!"

Glückwünsche für Merz aus Tschechien

Der tschechische Regierungschef Petr Fiala dagegen gratulierte dem Unions-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz zu seinem Wahlsieg. "Herzlichen Glückwunsch", schrieb der liberalkonservative Politiker auf Deutsch auf der Plattform X. Er wünsche Merz "viel Kraft und Erfolg" bei der Bildung der nächsten deutschen Bundesregierung. Gemeinsam könne man die tschechisch-deutsche Zusammenarbeit weiter vertiefen und an einem starken Europa arbeiten. Fiala, der seit Ende 2021 an der Spitze einer Koalition steht, muss sich im Herbst selbst einer Parlamentswahl stellen.