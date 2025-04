TV-Moderator will Spitzen-Amt in der Politik

Derkowskis Kandidatur könnte nun für neuen Schwung und ein interessantes Duell im Wahlkampf sorgen.

In Kiel sorgt eine politische Überraschung für Aufsehen: Der langjährige "ARD"- und "NDR"-Moderator Gerrit Derkowski (56) will Oberbürgermeister der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt werden. Die CDU präsentierte ihn am Freitag als ihren Kandidaten für die OB-Wahl am 16. November. Die offizielle Nominierung durch den CDU-Kreisparteitag steht noch aus, wie "Bild" berichtet.

Derkowski stammt aus Flensburg und begann seine journalistische Laufbahn 1990 bei Radio Schleswig-Holstein. Seit 1998 war er für den NDR tätig, unter anderem als Sprecher der "Tagesschau" und Moderator des "Schleswig-Holstein Magazins". Erst vor wenigen Wochen hatte er nach 27 Jahren beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk seinen Abschied bekannt gegeben. Auf LinkedIn schrieb er, es sei "nun langsam auch mal gut mit der Moderiererei", und kündigte ein "spannendes Projekt" an, bei dem er mit Mitte 50 "nochmal etwas wagen" wolle.

Wechsel in die Politik

Nun ist klar: Dieses neue Projekt ist der Wechsel in die Politik. Mit seiner Kandidatur will Derkowski das Amt des Oberbürgermeisters von Kiel übernehmen. Der derzeitige Amtsinhaber, SPD-Politiker Ulf Kämpfer (52), tritt im Herbst nicht erneut an. Die SPD schickt stattdessen Ulf Daude (52) ins Rennen.

Kiel hat bereits Erfahrung mit einem Wechsel aus dem Journalismus ins Rathaus: 2012 wurde die Publizistin Susanne Gaschke (SPD) zur Oberbürgermeisterin gewählt. Ihr Amtszeit endete jedoch schon nach einem Jahr, nachdem ein Steuererlass und staatsanwaltschaftliche Ermittlungen für politischen Druck sorgten. Derkowskis Kandidatur könnte nun für neuen Schwung und ein interessantes Duell im Wahlkampf sorgen.