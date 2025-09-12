Alles zu oe24VIP
Niedernhall
© Google

Auf Parkplatz

18-Jähriger fährt Buben (12) nach Streit tot

12.09.25, 10:00
Nach einem Streit auf einem Parkplatz in Niedernhall im deutschen Bundesland Baden-Württemberg soll ein 18-Jähriger einen zwölf Jahre alten Buben mit dem Auto verfolgt, angefahren und tödlich verletzt haben.  

Der Heranwachsende sei nach der Tat am Donnerstagabend festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Im Beisein seines zwei Jahre jüngeren Freundes sei der 18-Jährige auf dem Parkplatz mit dem Zwölfjährigen und seinem 13 Jahre alten Begleiter in Streit geraten.

Als sich die beiden Kinder auf einem Fahrrad und einem Tretroller entfernten, sollen sich die beiden Älteren in ein Auto gesetzt und Gas gegeben haben. Der Zwölfjährige sei auf seinem Fahrrad angefahren worden, teilte die Polizei mit. "Das Kind stürzte daraufhin und wurde so schwer verletzt, dass es unmittelbar auf dem Parkplatz verstarb", hieß es weiter. Sein 13-jähriger Freund blieb unverletzt.

Details zum Hintergrund des Streits konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht nennen. Auch ob sich Täter und Opfer kannten, war zunächst nicht bekannt. Niedernhall liegt im Hohenlohekreis im fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs.

