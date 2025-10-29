Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
polizei deutschland
© getty symbolbild

In Hagen

Amok-Alarm an Schule! Großeinsatz der Polizei läuft

29.10.25, 10:14
Teilen

An einer Schule im deutschen Hagen läuft nach einem Amok-Alarm ein Großeinsatz der Polizei. 

An einer Förderschule in Hagen-Wehringhausen im deutschen Nordrhein-Westfalen wurde ein Amokalarm ausgelöst.

Schüler noch im Gebäude

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot an der Schule. Alle Schüler befinden sich derzeit noch im Schulgebäude. „Derzeit durchsuchen wir noch das Gebäude“, sagt eine Sprecherin der Polizei der deutschen BILD. 

Auch Nachbarschule wird durchsucht

Weiter hieß es: „Wir suchen ganz genau alles ab, um eine Gefahr auszuschließen.“ Die Einsatzkräfte sind seit rund einer Stunde an der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule im Einsatz. Es wird auch eine benachbarte Schule durchsucht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden