Amok-Alarm an Schule! Großeinsatz der Polizei läuft

An einer Schule im deutschen Hagen läuft nach einem Amok-Alarm ein Großeinsatz der Polizei.

An einer Förderschule in Hagen-Wehringhausen im deutschen Nordrhein-Westfalen wurde ein Amokalarm ausgelöst.

Schüler noch im Gebäude

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot an der Schule. Alle Schüler befinden sich derzeit noch im Schulgebäude. „Derzeit durchsuchen wir noch das Gebäude“, sagt eine Sprecherin der Polizei der deutschen BILD.

Auch Nachbarschule wird durchsucht

Weiter hieß es: „Wir suchen ganz genau alles ab, um eine Gefahr auszuschließen.“ Die Einsatzkräfte sind seit rund einer Stunde an der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule im Einsatz. Es wird auch eine benachbarte Schule durchsucht.