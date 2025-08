Angler ziehen 90-Kilo-Wels aus dem See

Bei dem riesigen Fisch handelt sich um einen der größten Welse, die je im Bodensee dokumentiert wurden.

Deutschland. Zwei Angler aus dem Angelsportverein Langenargen, Maurice Karr (42) und Florian Haag (42), haben am vergangenen Sonntag im Bodensee einen außergewöhnlich großen Wels gefangen, wie die "Schwäbische Zeitung" online berichtet. Der Fisch war 2,43 Meter lang, wog rund 90 Kilogramm und wird auf 40 bis 50 Jahre geschätzt. Es handelt sich um einen der größten Welse, die je im Bodensee dokumentiert wurden.

Einen größeren Fang machte Berufsfischer Franz "Fränzle" Blum aus Fußach als er im Juni 2019 einen 2,45 Meter langen und 100 Kilogramm schweren Wels aus dem Bodensee zog. Dabei dürfte es sich um den größten Wels handeln, der je am Bodensee gefangen wurde.

Gezielt machten sich die beiden Angler am frühen Morgen auf den See, da nach Regenfällen optimale Bedingungen herrschten: Der steigende Wasserspiegel lockt Futterfische an, was wiederum große Welse aktiv macht. Kurz nach Beginn des Angelns begann der Kampf mit dem Riesenfisch. "Der Einschlag war heftig. Dieser Fisch hatte eine solche Kraft, dass sofort klar war, hier kämpft kein Meterfisch", sagt Karr gegenüber der "Schwäbischen Zeitung". Nur dank spezieller Ausrüstung und jahrelanger Erfahrung konnten sie den sogenannten "Drill" erfolgreich meistern.

Wettlauf in Sachen Material und gegen die Zeit

Am Ende sei es ein Wettlauf in Sachen Material und gegen die Zeit gewesen, schildert Florian Haag gegenüber der deutschen Zeitung: "Denn ein Fisch darf nicht wieder zurück ins Wasser, sondern muss laut gesetzlichen Vorgaben entnommen werden." Der gefangene Riesen-Wels wurde nach der Ankunft im Hafen von Langenargen gewogen, vermessen und im Verein aufgeteilt. Aus dem Tier ließen sich etwa 50 bis 60 Portionen gewinnen.

Die Angler berichten, dass sich Welse im Bodensee zunehmend verbreiten – bedingt durch die Erwärmung des Wassers, was ideale Lebensbedingungen schafft. Große Exemplare haben zudem kaum natürliche Feinde. In Mägen gefangener Welse fanden sie bereits Blesshühner und andere ungewöhnliche Dinge – Welse gelten als äußerst gefräßig.