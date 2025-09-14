CDU gewinnt in NRW deutlich: AfD mehr als verdreifacht

Die Wahllokale in Nordrhein-Westfalen sind geschlossen – und die erste Prognose zur Kommunalwahl liegt vor. Sie zeigt die CDU klar an der Spitze.

Laut der um 18.00 Uhr veröffentlichten Prognose ergibt sich folgendes Bild:

Die erste Prognose:

CDU: 34 Prozent

SPD: 22,5 Prozent

AfD: 16,5 Prozent

Grüne: 11,5 Prozent

Linke: 5,5 Prozent

Andere: 6,5 Prozent

CDU klar vorn

Mit 34 Prozent behauptet die CDU ihre Position als stärkste Kraft in Nordrhein-Westfalen.

SPD vor AfD – Grüne verlieren

Die SPD landet mit 22,5 Prozent auf dem zweiten Platz – knapp vor der AfD, die mit 16,5 Prozent zweistellig abschneidet. Die Grünen erreichen 11,5 Prozent.

Kleinere Parteien

Die Linke liegt laut Prognose bei 5,5 Prozent, andere Parteien zusammen bei 6,5 Prozent Rund 13,7 Millionen Bürger waren zu den Kommunalwahlen aufgerufen. Sie konnten darüber abstimmen, wer in den nächsten fünf Jahren die politischen Entscheidungen in ihren Wohnorten treffen soll. Die Kommunalwahl im mit über 18 Millionen Einwohnern bevölkerungsstärksten Bundesland ist die letzte große Wahl in diesem Jahr in Deutschland.

Die Wahlbeteiligung wurde mit 58,5 Prozent angegeben, ein deutlicher Anstieg gegenüber 2020. Vergeben wurden rund 20.000 Mandate in den Räten von 396 Städten und Gemeinden, den 31 Kreistagen sowie im Ruhrparlament des Regionalverbands Ruhr. Gewählt werden auch Bürgermeister, Oberbürgermeister (OB) und Landräte. Bei den Oberbürgermeister-Wahlen wird damit gerechnet, dass in vielen Städten Stichwahlen am 28. September nötig sein werden. Seit 1999 hat die CDU bei Kommunalwahlen in NRW regelmäßig landesweit die meisten Stimmen geholt.

Nordrhein-Westfalen ist ein teilsouveräner Gliedstaat der Bundesrepublik Deutschland. Mit mehr als 18 Millionen Einwohnern ist es das bevölkerungsreichste Land Deutschlands. Die Landeshauptstadt ist Düsseldorf, die Stadt mit den meisten Einwohnern ist Köln.