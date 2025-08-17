DAS wird alles neu beim Münchner Oktoberfest

Am 20. September heißt es wieder „Ozapft is!“ – dann startet die 190. Auflage des Münchner Oktoberfests. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Die Festzelte wachsen auf der Theresienwiese in den Himmel, der Löwenbräu-Löwe sitzt an seinem Platz. „Die Vorfreude steigt von Tag zu Tag“, schwärmte der neue Wiesn-Chef Christian Scharpf bei der Vorstellung der diesjährigen Neuigkeiten.

Ein Höhepunkt sind die Fahrgeschäfte, von denen gleich vier heuer Premiere feiern. Darunter das Rundfahrgeschäft „Happy Sailor“ und das Kinder-Hochkarussell „Montgolfiere“, dessen Gondeln im Heißluftballon-Design bis auf 8,5 Meter Höhe auf- und absteigen. Nostalgisch wird es mit der „Geisterhöhle“, einer Gruselbahn von 1965 auf der Oidn Wiesn. Für Nervenkitzel sorgt der „Sky Lift“: Er hebt Fahrgäste in 71 Metern Höhe über die Stadt – barrierefrei, auch für Rollstuhlfahrer.

Zahlreiche Neuerungen

Generell wird die Wiesn dieses Jahr inklusiver. Karten mit barrierefreien Zugängen, Toiletten und Sitzplätzen gibt es online seit 2023 für die großen Festzelte, nun erstmals auch für die kleinen. Am ersten Wiesn-Montag überprüft eine Stiftung für Inklusion das Angebot. Zudem sind mittlerweile drei Straßen des Geländes barrierefrei.

Neu ist auch eine große Toilettenanlage an der U-Bahn-Haltestelle Theresienwiese, Richtung Paulskirche. Sie soll Anwohner entlasten, die sich in den vergangenen Jahren über Hinterlassenschaften der Besucher beschwert hatten.