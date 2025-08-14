Deutsche Bahn in der Krise: Boss gefeuert

Der Chef der Deutschen Bahn wurde heute gefeuert - das Unternehmen kommt nicht aus der Krise heraus.

Aus für Bahn-Chef Richard Lutz! Der deutsche Verkehrsminister hat heute Nachmittag zu einem Pressestatement geladen.

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, soll es sich bei dem anstehenden Pressestatement um den Rausschmiss des Chefs der Deutschen Bahn - Richard Lutz - handeln.

Deutsche Bahn in der Krise

Der Manager ist seit 2017 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn, sein Vertrag wurde 2022 eigentlich für fünf weitere Jahre verlängert.

Doch seit Langem steht er vor allem wegen der verheerenden Pünktlichkeitswerte in der Kritik - die immer wieder negative Schlagzeilen machen und das Image der Deutschen Bahn deutlich verschlechtert haben.

Der Druck auf Verkehrsminister Schnieder nahm immer mehr zu, personelle Veränderungen vorzunehmen.