Möglicher Nachfolger: ER soll Coman bei Bayern ersetzen

Nach kurzem Zweifeln fliegt am Donnerstag Kingsley Coman zu seinem Medizincheck. Der Ersatz könnte ein Landsmann werden.

Zehn Jahre lang war Kingsley Coman beim FC Bayern München. Im Laufe des Donnerstags fliegt der Franzose nach Hongkong, um seinen Wechsel zu Al-Nasser abzuschließen. Coman erhält in der Wüste ein Jahresgehalt von bis zu 25 Millionen Euro netto. Die Münchner nehmen eine Ablöse von etwas weniger als 30 Millionen Euro an.

Da der Wechsel ziemlich durch ist, schaut sich der deutsche Rekordmeister bereits nach einem Nachfolger um. Wie die "Times" berichtet, könnte dieser aus der Premier League kommen.

Chelsea schnell verkaufen

FC Bayern plant einen neuen Vorstoß bei Christopher Nkunku zu versuchen. Das Interesse am Franzosen war in den letzten Monaten nicht mehr so groß, könnte aber nach dem Verkauf von Coman wieder steigen. Nkunku wäre offen für einen Wechsel in die bayrische Landeshauptstadt.

FC Chelsea will den Franzosen noch diesen Sommer verkaufen. Dafür fordern sie 35 bis 40 Millionen Euro. Diese Summe können die Münchner zum Großteil vom Coman-Verkauf finanzieren.