Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
christopher nkunku
© Getty Images

Gerüchteküche

Möglicher Nachfolger: ER soll Coman bei Bayern ersetzen

14.08.25, 15:35
Teilen

Nach kurzem Zweifeln fliegt am Donnerstag Kingsley Coman zu seinem Medizincheck. Der Ersatz könnte ein Landsmann werden. 

Zehn Jahre lang war Kingsley Coman beim FC Bayern München. Im Laufe des Donnerstags fliegt der Franzose nach Hongkong, um seinen Wechsel zu Al-Nasser abzuschließen. Coman erhält in der Wüste ein Jahresgehalt von bis zu 25 Millionen Euro netto. Die Münchner nehmen eine Ablöse von etwas weniger als 30 Millionen Euro an.

Da der Wechsel ziemlich durch ist, schaut sich der deutsche Rekordmeister bereits nach einem Nachfolger um. Wie die "Times" berichtet, könnte dieser aus der Premier League kommen.

Chelsea schnell verkaufen

FC Bayern plant einen neuen Vorstoß bei Christopher Nkunku zu versuchen. Das Interesse am Franzosen war in den letzten Monaten nicht mehr so groß, könnte aber nach dem Verkauf von Coman wieder steigen. Nkunku wäre offen für einen Wechsel in die bayrische Landeshauptstadt.

FC Chelsea will den Franzosen noch diesen Sommer verkaufen. Dafür fordern sie 35 bis 40 Millionen Euro. Diese Summe können die Münchner zum Großteil vom Coman-Verkauf finanzieren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden