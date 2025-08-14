Xabi Alonso: DAS ist sein Geheimplan mit David Alaba

So plant der neue Real-Coach mit Österreichs Kapitän.

Nach langer Leidenszeit und zahlreichen Wechsel-Spekulationen startet David Alaba bei Real Madrid noch einmal voll durch. "Es geht mir viel besser, ich bin fast bei 100 Prozent", sagte der 33-Jährige nach dem Gastspiel in Innsbruck. "Ich fühle mich sehr stark und 100 Prozent bereit."

Ob der ÖFB-Kapitän in der Innenverteidigung an Huijsen, Eder Militao, Antonio Rüdiger und Raul Asencio vorbeikommt, ist fraglich. Gegen die WSG agierte er wie zuvor in einem nicht öffentlichen Test gegen Zweitligist Leganes im Mittelfeld-Zentrum. Die Rolle sei anders, erklärte Alaba. "Es ist nicht meine Position, aber ich kenne sie von früher." Seine Vielseitigkeit und seine Erfahrung könnten dem 33-Jährigen in seinem letzten Vertragsjahr zugutekommen.

Tchouaméni-Ersatz

Wie die spanische AS berichtet, plant Xabi Alonso Alaba in der kommenden Saison als Mittelfeldspieler ein. Konkret soll der Österreicher als Ersatzmann für Aurelien Tchouaméni fungieren. Der Franzose ist bei den Königlichen fix gesetzt und kommt meist als klassischer 6er zum Einsatz.