Mbappé & Real tanzen WSG Tirol mit 4:0 aus

Real Madrid kam am Dienstag nach Innsbruck, schoss unseren Tabellenführer WSG Tirol 4:0 vom Platz und flog wieder ab.

15.732 Fans am Innsbrucker Tivoli feierten eine einmalige Fußball-Party. Auch wenn es um nichts ging - für die Tiroler war's das Match des Jahres. Wobei Grund zum Feiern hatten vor allem die Königlichen, die mit fast allen Topstars antanzten. Neben den verletzten Bellingham und Camavinga war nur Valverde (Überbelastung) nicht mit von der Partie. ÖFB-Kapitän David Alaba saß vorerst auf der Bank - neben Größen wie Rodrygo, Asencio oder Rüdiger.

Die Nervosität der Tiroler war überall zu spüren - auch vor Anpfiff, als Kapitän Valentino Müller die Tirol-Fahne beim Wimpeltausch mit Vinicius Jr. verkehrt rum hielt.

Real macht gleich nach Anpfiff ernst: Das vermeintliche Führungstor durch Arda Güler rettet noch die Latte (9.). Eine Minute später bestraft Verteidiger Eder Militao einen Stellungsfehler der Tirol-Abwehr und stellt per Kopf auf 1:0 (10.).

Mbappé-Wahnsinn: Flitzer, Doppelpack und Trikot als Trophäe

Das 2:0 besorgt Kylian Mbappé - nach Güler-Traumpass verlängert der Superstar spielerisch in Eck (13.).

Die Tiroler versuchen so gut es geht, dagegen zu halten. Lukas Hinterseer wird von Militao elferverdächtig abgeräumt und humpelt verletzt raus (36.).

Erster Flitzer-Alarm vor der Pause: Ein Security stoppt den Störenfried vor Mbappé - der Topstar lässt sogar noch ein Selfie zu. Beim Pausenpfiff ist er sein Trikot los - Florian Rieder geht mit dem wertvollen Tauschobjekt in die Kabine.

Nach Seitenwechsel tauscht Tirol durch - die "Neuen" leisten mehr Gegenwehr. Schweighofer hält Vini Jr. am Trikot zurück. Gülers Freistoß klatscht an die Latte.

Dann schnürt Mbappé seinen Doppelpack - 3:0 nach herrlichem Solo und Tchouameni-Vorarbeit (58.).

62. Minute: Alaba kommt auf Sechser-Position

In der 62. Minute bringt Real-Coach Xabi Alonso ÖFB-Kapitän David Alaba - wie von Experten erwartet im Mittelfeld auf der Sechser-Position. Immer wieder "Alaba"-Rufe.

Die Tiroler Hoffnung auf den Ehrentreffer lebt, die beste Chance vergibt Anselm alleinstehend vor dem für Courtois eingewechselten Lunin (70.).

Während der Stadionsprecher nach neuerlichem Flitzer-Alarm mit Konsequenzen droht, macht Rodrygo den Deckel drauf - 4:0 (82.) - Vorarbeit von Mbappé, für den der Abend damit beendet ist.

Während Reporter in Innsbruck vergeblich hofften, den einen oder anderen Superstar noch vors Mikrofon zu bekommen, ist der Real-Bus schon wieder auf dem Weg Richtung Flughafen, wo die Maschine auf die Sondererlaubnis zum Abflug wartet.

Für die Truppe von Xabi Alonso wird's in einer Woche zu La-Liga-Auftakt gegen Osasuna ernst.