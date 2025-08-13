Das sagt David Alaba zu seiner neuen Rolle bei Real

Der ÖFB-Kapitän stand beim Test am Tivoli rund 30 Minuten am Platz.

Real Madrid hat sich am Dientag auf dem ausverkauften Innsbrucker Tivoli keine Blöße gegeben. Das Starensemble von Neo-Trainer Xabi Alonso setzte sich am Dienstag in einem Testspiel bei Bundesliga-Spitzenreiter WSG Tirol mit 4:0 (2:0) durch. ÖFB-Kapitän David Alaba wurde bei Real in der 62. Minute eingewechselt. Stürmerstar Kylian Mbappe verbuchte vor 15.732 Zuschauern einen Doppelpack (13., 59.). Die weiteren Tore erzielten Eder Militao (10.) und Rodrygo (81.).

Neue Rolle für Alaba

Beim 4:0 am Tivoli agierten auch die beiden neuen Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold (von Liverpool) und Alvaro Carreras (von Benfica) sowie Dean Huijsen, der in der Innenverteidigung von Real die Zukunft verkörpert. Der 20-jährige spanische Nationalspieler, für 60 Millionen Euro von Bournemouth losgeeist, ist ein direkter Konkurrent von Alaba, der Medienberichten zufolge trotz Angeboten aus dem arabischen Raum seinen Platz im "Weißen Ballett" nicht kampflos räumen will.

© GEPA

"Es geht mir viel besser, ich bin fast bei 100 Prozent", sagte Alaba nach dem Gastspiel in Innsbruck. "Ich fühle mich sehr stark und 100 Prozent bereit." Ob der ÖFB-Kapitän in der Innenverteidigung an Huijsen, Eder Militao, Antonio Rüdiger und Raul Asencio vorbeikommt, ist fraglich. Gegen die WSG agierte er wie zuvor in einem nicht öffentlichen Test gegen Zweitligist Leganes im Mittelfeld-Zentrum. Die Rolle sei anders, erklärte Alaba. "Es ist nicht meine Position, aber ich kenne sie von früher." Seine Vielseitigkeit und seine Erfahrung könnten dem 33-Jährigen in seinem letzten Vertragsjahr zugutekommen