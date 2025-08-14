"We have Thomas Müller!" – Kanada feiert Bayern-Legende

Die Bayern-Legende Thomas Müller (35) wurde in Vancouver mit einem beispiellosen Empfang begrüßt.

Am Mittwoch landete der neue Profi der Whitecaps um 17 Uhr und wurde zunächst von einer Delegation der "Musqueam", den Ureinwohnern Vancouvers, begrüßt. Mit Trommeln und Gesängen geleiteten sie ihn zu rund 800 Fans am Flughafen. Als Zeichen des Respekts erhielt Müller einen traditionellen Umhang. "Wenn spezielle Menschen, wie du einer bist, zu uns kommen, wollen wir unseren Respekt zeigen. Wir heißen Dich bei uns willkommen! Das ist dein neues Zuhause und es ist okay, wenn du bei uns bleibst", so die Begrüßungsworte der "Musqueam" an Müller.

© Getty Images

© Getty Images

Fan-Andrang war bemerkenswert

Sowohl der Flughafen als auch das Trainingsgelände der Whitecaps liegen auf ehemaligem "Musqueam"-Territorium. Der große Fan-Andrang war bemerkenswert, da das Team zeitgleich im Halbfinal-Hinspiel des Canadian Championship gegen Forge FC spielte (2:2). Müller hatte die erste Halbzeit bereits im Flugzeug verfolgt, wie "Bild" berichtet.

© Getty Images

Whitecaps-Sportdirektor Axel Schuster begrüßte ihn persönlich mit einer Umarmung. Danach nahm sich Müller Zeit für die Fans: Er unterschrieb Bayern-Trikots und posierte für Fotos. In einer Flughafen-Sportsbar feierten ihn weitere Anhänger mit "We have Thomas Müller"-Sprechchören.

Laut "Bild" fuhr Müller anschließend im Shuttle zum Stadion, um seine neue sportliche Heimat erstmals zu sehen. Der Empfang machte deutlich: Müller ist nicht nur in Kanada angekommen, sondern auch schon fest im Herzen der Fans.