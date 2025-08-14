Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Arne Slot
© Getty

Um 35 Millionen

Kaufrausch: FC Liverpool schnappt sich nächsten Star

14.08.25, 07:19
Teilen

Die Reds schlagen erneut auf dem Transfermarkt zu.

Die Saison der englischen Premier League wird am Freitag (21.00 Uhr/live Sky) von Fußball-Meister Liverpool daheim gegen Bournemouth eröffnet. Die Truppe von Coach Arne Slot hat den 21. Ligatitel im Visier, womit man dem Erzrivalen Manchester United das derzeit geteilte Gütesiegel "Rekordmeister" abspenstig machen würde. Für dieses Unterfangen wurden rund 300 Mio. Euro in neue Spieler investiert.

Neben Mohamed Salah und Dominik Szoboszlai sollen nun Florian Wirtz, Hugo Ekitike oder Jeremie Frimpong für Glanzlichter und Trophäen sorgen. "Die große Herausforderung ist, den Titel wieder zu holen. Ich hoffe, ich kann das Team besser machen", erklärte Wirtz.

Nächster Star kommt

Damit ist das Einkaufsprogramm der Reds aber noch nicht abgeschlossen. Auch Alexander Isak (Newcastle) und Marc Guehi (Crystal Palace) sollen noch auf der Einkaufsliste stehen.

Am Mittwoch machte man zudem den Transfer von Italiens Abwehr-Shootingstar Giovanni Leoni klar. Der 18-Jährige wechselt um 35 Millionen Euro von Parma nach England.

Giovanni Leoni
© Getty

Ganz nebenbei hat der Club durch Verkäufe (u.a. Luis Diaz und Darwin Nunez) fast 200 Mio. Euro eingenommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden