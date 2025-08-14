Kaufrausch: FC Liverpool schnappt sich nächsten Star

Die Reds schlagen erneut auf dem Transfermarkt zu.

Die Saison der englischen Premier League wird am Freitag (21.00 Uhr/live Sky) von Fußball-Meister Liverpool daheim gegen Bournemouth eröffnet. Die Truppe von Coach Arne Slot hat den 21. Ligatitel im Visier, womit man dem Erzrivalen Manchester United das derzeit geteilte Gütesiegel "Rekordmeister" abspenstig machen würde. Für dieses Unterfangen wurden rund 300 Mio. Euro in neue Spieler investiert.

Neben Mohamed Salah und Dominik Szoboszlai sollen nun Florian Wirtz, Hugo Ekitike oder Jeremie Frimpong für Glanzlichter und Trophäen sorgen. "Die große Herausforderung ist, den Titel wieder zu holen. Ich hoffe, ich kann das Team besser machen", erklärte Wirtz.

Nächster Star kommt

Damit ist das Einkaufsprogramm der Reds aber noch nicht abgeschlossen. Auch Alexander Isak (Newcastle) und Marc Guehi (Crystal Palace) sollen noch auf der Einkaufsliste stehen.

Am Mittwoch machte man zudem den Transfer von Italiens Abwehr-Shootingstar Giovanni Leoni klar. Der 18-Jährige wechselt um 35 Millionen Euro von Parma nach England.

© Getty

Ganz nebenbei hat der Club durch Verkäufe (u.a. Luis Diaz und Darwin Nunez) fast 200 Mio. Euro eingenommen.