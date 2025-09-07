Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
deutschland rettung
© Getty Images

Kollision mit Baum

Drei Menschen verbrannten nach Unfall in E-Auto

07.09.25, 19:41
Teilen

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Schwerte (deutsches Bundesland Nordrhein-Westfalen) drei Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder.

Der Mann und die beiden Kinder saßen in einem Elektroauto, das gegen einen Baum prallte und in Flammen aufging, wie ein Polizeisprecher sagte. Für die drei Menschen kam jede Hilfe zu spät, sie verbrannten in dem Wrack. Weitere Angaben zur Identität der Opfer machte der Sprecher zunächst nicht.

Ursache für den Unfall war demnach vermutlich ein Überholmanöver. Insgesamt sollen drei Fahrzeuge beteiligt gewesen sein. Weitere Details zum Unfallhergang gab es zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an, auch die Bergungsmaßnahmen am Unfallort liefen bis zum Abend.

Polizei und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz, auch zwei Rettungshubschrauber waren an der Unfallstelle. Die Angehörigen der Opfer sowie die Einsatzkräfte wurden von Seelsorgern betreut.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden