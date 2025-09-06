Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Feuerwehr Symbolbild DPA
© Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Zwei davon schwer

Supermarktdach stürzt ein: Mindestens vier Verletzte

06.09.25, 19:33 | Aktualisiert: 06.09.25, 20:57
Teilen

In Lauchringen (Deutschland) ist am Abend teilweise das Dach eines Supermarktes eingestürzt. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt. 

Laut der Polizei erlitten mindestens zwei weitere Menschen leichte Verletzungen. Dabei handelt es sich bei ihnen um Kunden des Supermarktes. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand schwebt keiner in Lebensgefahr. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz. Unter den Verletzten befinden sich keine Kinder.

Der Einsturz ereignete sich im Kassenbereich des Supermarktes, so der Polizeisprecher. Zum Zeitpunkt des Unglücks gegen 17:45 Uhr war das Geschäft noch offen. Aktuell ist es noch unbekannt, wie viele Menschen zum Zeitpunkt des Unglücks im Supermarkt gewesen sind. Laut der Polizei befinden sich keine Menschen mehr im Laden.

Ursache unbekannt

Gegenüber der "Bild" sagt ein Anrainer: "Der Supermarkt war zuletzt sieben Wochen wegen einer Renovierung geschlossen. Augenscheinlich wurde aber nicht das Dach renoviert." Zur Einsturzursache gibt es derzeit keine Informationen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden