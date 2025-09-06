Supermarktdach stürzt ein: Mindestens vier Verletzte

In Lauchringen (Deutschland) ist am Abend teilweise das Dach eines Supermarktes eingestürzt. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt.

Laut der Polizei erlitten mindestens zwei weitere Menschen leichte Verletzungen. Dabei handelt es sich bei ihnen um Kunden des Supermarktes. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand schwebt keiner in Lebensgefahr. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz. Unter den Verletzten befinden sich keine Kinder.

Der Einsturz ereignete sich im Kassenbereich des Supermarktes, so der Polizeisprecher. Zum Zeitpunkt des Unglücks gegen 17:45 Uhr war das Geschäft noch offen. Aktuell ist es noch unbekannt, wie viele Menschen zum Zeitpunkt des Unglücks im Supermarkt gewesen sind. Laut der Polizei befinden sich keine Menschen mehr im Laden.

Ursache unbekannt

Gegenüber der "Bild" sagt ein Anrainer: "Der Supermarkt war zuletzt sieben Wochen wegen einer Renovierung geschlossen. Augenscheinlich wurde aber nicht das Dach renoviert." Zur Einsturzursache gibt es derzeit keine Informationen.