EGMR blockiert Abschiebung – FPÖ und ÖVP toben

FPÖ und ÖVP kritisieren beide den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz attackiert auch Innenminister Karner.

Wien/Straßburg. Die Verlängerung des vorläufigen Stopps der Abschiebung eines Mannes nach Syrien durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat einmal mehr für Kritik der FPÖ an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) gesorgt. Der Vorgang zeige, dass Karner mit seiner "Asyl-PR-Show" vollkommen gescheitert sei, so Generalsekretär Michael Schnedlitz in einer Aussendung. Sein ÖVP-Pendant Nico Marchetti verteidigte den Minister - geeint sind die Parteien in der Kritik am Gericht.

"Der EGMR mutiert zur Schutzmacht für ausländische Straftäter, während die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung mit Füßen getreten wird", meinte etwa Schnedlitz. Seit vielen Jahre warne man "vor dieser absurden EGMR-Rechtsprechung, die das Recht auf Sicherheit unserer eigenen Bevölkerung faktisch negiert und etwa die Rechte von straffälligen illegalen Einwanderern, die das Asylrecht missbrauchen, an oberste Stelle rückt". Er kritisierte, dass "sich eine Regierung und ein Innenminister dem so einfach unterwirft" - dies sei "ein Akt der Hilflosigkeit und des fahrlässigen Desinteresses, die Interessen der eigenen Bevölkerung durchzusetzen".

ÖVP: EGMR "von Asylrealitäten meilenweit entfernt"

Marchetti wiederum nannte die EGMR-Entscheidung "ein weiteres Indiz dafür, dass der Gerichtshof mittlerweile meilenweit von den Asylrealitäten in den Mitgliedsstaaten entfernt ist". Und: "Abschiebungen von Straftätern werden passieren - ganz gleich, ob der EGMR doch noch zur Vernunft kommt oder ob wir dafür den Weg einer authentischen Interpretation der EMRK beschreiten müssen". Damit würde dem Gerichtshof vorgegeben, wie bestimmte Artikel der Menschenrechtskonvention (EMRK) auszulegen sind - das erfordert allerdings die Übereinstimmung der einzelnen Mitgliedsstaaten. Die Konvention sei "kein Instrument, das von den Unterzeichnerstaaten zur Dauerversorgung von schweren Straftätern aus aller Welt erdacht wurde", meinte Marchetti. "Die EMRK wurde vielmehr für vulnerable Menschen geschaffen, die tatsächlich Hilfe brauchen."

Im konkreten Fall geht es um die Abschiebung eines wegen gewerbsmäßigen Diebstahls, Raub und Urkundenunterdrückung verurteilten Syrers, der mehrfach untergetaucht ist und dessen Eltern und Geschwister in seinem Heimatland leben. Er selbst ist nach eigenen Angaben 2022 ausschließlich wegen des Kriegs aus Syrien geflohen und hat dort Angst um sein Leben. Der EGMR verlangt von Österreich weitere Informationen zu dem Fall - unter anderem weil ein vor kurzem nach Syrien abgeschobener Mann nicht mehr erreicht werden konnte. Der vorläufige Abschiebestopp gilt bis mindestens 25. September.