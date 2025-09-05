Schwer verletzt! Polizei schießt auf Messer-Angreifer

Ein Polizeieinsatz im nordrhein-westfälischen Sassenberg endete am Freitag mit einem Schusswaffengebrauch

Beamte schossen auf einen 25-jährigen Kroaten, der zuvor mit zwei Messern auf sie losgegangen sein soll. Der Mann wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mit.

Zuvor war es gegen 14.30 Uhr zu einem Nachbarschaftsstreit gekommen. Ein 39-Jähriger alarmierte die Polizei, nachdem er mit dem jüngeren Mann aneinandergeraten war. Dabei habe der Kroate bereits zwei Messer gezogen und den Anrufer sowie einen weiteren Nachbarn (50) leicht verletzt. Anschließend floh er zunächst.

Als Einsatzkräfte den 25-Jährigen kurz darauf stellten, habe er trotz mehrfacher Aufforderung nicht gestoppt und sei mit den Messern auf die Beamten losgegangen. Daraufhin feuerte einer der Polizisten auf den Mann und traf ihn im Oberkörper.