Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Polizeiblaulicht

Deutschland

Drei Tote nach Familienstreit - darunter auch ein Baby

11.08.25, 13:04
Teilen

Ein Mann soll in Deutschland zunächst seine Lebensgefährtin im Streit getötet und anschließend absichtlich einen Autounfall verursacht haben. Dabei starb auch das gemeinsame Baby.

Ein Kleinkind und die Fahrerin eines zweiten Autos wurden beim Unfall in Waldachtal (Baden-Württemberg) schwer verletzt.

Laut ersten Informationen kam es am Sonntagabend gegen 20 Uhr zwischen dem 37-jährigen Mann und seiner 34-jährigen Lebensgefährtin zum Streit in der gemeinsamen Wohnung. Dabei wurde die Frau getötet. 

Weitere Infos folgen

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden