Drei Tote nach Familienstreit - darunter auch ein Baby

Ein Mann soll in Deutschland zunächst seine Lebensgefährtin im Streit getötet und anschließend absichtlich einen Autounfall verursacht haben. Dabei starb auch das gemeinsame Baby.

Ein Kleinkind und die Fahrerin eines zweiten Autos wurden beim Unfall in Waldachtal (Baden-Württemberg) schwer verletzt.

Laut ersten Informationen kam es am Sonntagabend gegen 20 Uhr zwischen dem 37-jährigen Mann und seiner 34-jährigen Lebensgefährtin zum Streit in der gemeinsamen Wohnung. Dabei wurde die Frau getötet.

Weitere Infos folgen