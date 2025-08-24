Alles zu oe24VIP
Dresden
© Getty

Dresden

US-Bürger in Straßenbahn niedergestochen - Syrer in Haft

24.08.25, 12:53
Der 21-Jährige wollte Frauen schützen. 

Brutale Messer-Attacke im deutschen Dresden. Nachdem weibliche Fahrgäste in der Nacht auf Sonntag in der Straßenbahnlinie 7 belästigt wurden, schritt ein US-Bürger ein. Der 21-Jährige wurde mit einem Messer schwer verletzt - ein Syrer wurde wenig später festgenommen.

Ein weiterer Mann konnte flüchten. Derzeit ist noch unklar, welcher der beiden Angreifer der Messerstecher ist. „Wir ermitteln gegen ihn (den festgenommenen Syrer) und den noch Unbekannten unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung“, so ein Polizeisprecher zur BILD.

Der US-Amerikaner musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei will nun Aufnahmen aus der Überwachungskamera auswerten und bittet Zeugen um Hinweise.

